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AFAD ekibi Sednaya'da! 43 araç 120 personel

Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığı'na bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için Türkiye harekete geçti. AFAD, 43 araç ve 120 personelle bölgede arama faaliyetlerine başlıyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, "Burada yer radarı, akustik dinleme cihazı gibi ekipmanlarımızla arama çalışmaları yapacağız." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:06 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 07:07
AFAD ekibi Sednaya’da! 43 araç 120 personel

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    Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    AFAD ekibi Sednaya'da (Takvim.com.tr) AFAD ekibi Sednaya'da (Takvim.com.tr)

    Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekipleri, gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirecek.

    AFAD mahkumlara ulaşmak için yeraltı görüntüleme araçları kullanacak (A Haber / Ekran görüntüsü)AFAD mahkumlara ulaşmak için yeraltı görüntüleme araçları kullanacak (A Haber / Ekran görüntüsü)

    AFAD Sednaya'da!

    43 ARAÇ 120 PERSONEL SEDNAYA'DA

    AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Askeri Hapishanesi'nin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

    AFAD ekibi Sednaya'da (Takvim.com.tr) AFAD ekibi Sednaya'da (Takvim.com.tr)

    "Organizasyonumuzu yaptık, 43 araç 120 personel ile Sednaya Hapishanesi'nin önüne geldik. Burada iletişim yok, telefonlar çekmiyor. Uydu telefonlarıyla iletişim sağlıyoruz. Burada yer radarı, akustik dinleme cihazı gibi ekipmanlarımızla arama çalışmaları yapacağız. Burada Esed rejiminin insanlık dışı muameleleri nedeniyle can kayıplarının yaşandığı bir alan burası, delil niteliğinde hususların da olduğunun farkındayız. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yapacağız. Bu çalışmayı hep beraber ekiplerimizle yürüteceğiz."

    AFAD ekibi Sednaya'da (Takvim.com.tr) AFAD ekibi Sednaya'da (Takvim.com.tr)

    "İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarımız ve diğer bütün birimlerimizle koordinasyon içerisinde ve yerel otoriteyle yeni görevlendirilen büyükelçiliğimiz koordinasyonuyla hareket ediyoruz. Çok geniş, büyük bir alan."

    AFAD ekibi Sednaya'da (Takvim.com.tr) AFAD ekibi Sednaya'da (Takvim.com.tr)

    "Mimari ve diğer statik projelerini inceleyeceğiz, diğer bütün alanlarının inceleyeceğiz. Umarım kısa sürede netice alırız.Olumlu bir netice buluruz. Buranın bütün dünyaya anlatılmasında emeği geçen siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum. İki ekibimiz de insani yardım faaliyetleri yürütmek amacıyla Hama ve Humus'ta çalışıyor."

    Türkiyeden Suriyeye destek! AFAD açıkladı: Sednaya Hapishanesine arama kurtarma ekibi gönderilecek!Türkiyeden Suriyeye destek! AFAD açıkladı: Sednaya Hapishanesine arama kurtarma ekibi gönderilecek!
    Türkiye'den Suriye'ye destek! AFAD açıkladı: Sednaya Hapishanesi'ne arama kurtarma ekibi gönderilecek!

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