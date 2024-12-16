AFAD ekibi Sednaya’da! 43 araç 120 personel

AFAD ekibi Sednaya'da (Takvim.com.tr) "Organizasyonumuzu yaptık, 43 araç 120 personel ile Sednaya Hapishanesi'nin önüne geldik. Burada iletişim yok, telefonlar çekmiyor. Uydu telefonlarıyla iletişim sağlıyoruz. Burada yer radarı, akustik dinleme cihazı gibi ekipmanlarımızla arama çalışmaları yapacağız. Burada Esed rejiminin insanlık dışı muameleleri nedeniyle can kayıplarının yaşandığı bir alan burası, delil niteliğinde hususların da olduğunun farkındayız. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yapacağız. Bu çalışmayı hep beraber ekiplerimizle yürüteceğiz."

AFAD ekibi Sednaya'da (Takvim.com.tr) "İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarımız ve diğer bütün birimlerimizle koordinasyon içerisinde ve yerel otoriteyle yeni görevlendirilen büyükelçiliğimiz koordinasyonuyla hareket ediyoruz. Çok geniş, büyük bir alan."