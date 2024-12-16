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Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheliler paketlendi!

Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK’nın propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında propaganda yaptığı tespit edilen M.Ç. VE A.Z. gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:01 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:01
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheliler paketlendi!

İÇİNDEKİLER

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    Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

    Osmaniye'de sosyal medyada terör propagandası yapan kişiler tutuklandı (İHA)Osmaniye'de sosyal medyada terör propagandası yapan kişiler tutuklandı (İHA)

    TERÖR SEVİCİLERE OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

    Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen M.Ç ve A.Z. il merkezinde kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

    Osmaniye'de sosyal medyada terör propagandası yapan kişiler tutuklandı (İHA)Osmaniye'de sosyal medyada terör propagandası yapan kişiler tutuklandı (İHA)

    TUTUKLANDILAR

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.