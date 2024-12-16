Osmaniye 'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Osmaniye'de sosyal medyada terör propagandası yapan kişiler tutuklandı (İHA)

TERÖR SEVİCİLERE OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen M.Ç ve A.Z. il merkezinde kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.