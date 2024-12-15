Türkiye’den Suriye’ye destek! AFAD açıkladı: Sednaya Hapishanesi’ne arama kurtarma ekibi gönderilecek!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için arama kurtarma ekibi gönderecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.