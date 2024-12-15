Türkiye’den Suriye’ye destek! AFAD açıkladı: Sednaya Hapishanesi’ne arama kurtarma ekibi gönderilecek!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için arama kurtarma ekibi gönderecek.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.
Sednaya Hapishanesi (REUTERS)
80 KİŞİLİK EKİP GİDİYOR
Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, 80 kişilik ekibin, bugün alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Suriye'de devrilen rejimin işkence ve öldürme yeri başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde yer alan ʺBeyaz binaʺnın içi görüntülendi. (AA)
Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.