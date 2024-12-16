CHP’li Ahmet Özer soruşturmasında 12 kişi mahkemeye sevk edildi

Başsavcılık, 2024 yerel seçimleri öncesinde terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın, "terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması" yönünde talimat verdiğini ve bu talimat doğrultusunda kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen sistemle CHP'li Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine getirildiğini belirtti.

PKK terör örgütü ile bağlantısı ortaya çıkan CHP'li Ahmet Özer görevden alınmıştı (Fotoğraf: AA)

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU

Savcılık, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin; PKK/KCK terör örgütünün, Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (TDÖ) yapılanmasının mensubu oldukları, Yargıtay kararıyla terör örgütünün yapılanması olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanması delegesi oldukları ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer irtibatlı olduklarını öne sürdü.

Şüphelilerden birinin, Akdeniz Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, "PKK, YPG, PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" şeklindeki sözleri üzerine elini kaldırmadığının tespit edildiğini kaydeden savcılık, 5 şüphelinin ise örgüt propagandası yaptıklarına dikkat çekti. Şüphelilerden birinin ise, KCK Türkiye Yapılanması Siyasal Alan Merkezi'ne bağlı olarak örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri (PM) içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü iddia edildi.