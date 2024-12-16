CHP’li Ahmet Özer soruşturmasında 12 kişi mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık Cuma günü 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından belediyeye yönelik soruşturma devam ediyor.
Başsavcılık, 2024 yerel seçimleri öncesinde terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın, "terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması" yönünde talimat verdiğini ve bu talimat doğrultusunda kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen sistemle CHP'li Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine getirildiğini belirtti.
PKK terör örgütü ile bağlantısı ortaya çıkan CHP'li Ahmet Özer görevden alınmıştı (Fotoğraf: AA)
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU
Savcılık, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin; PKK/KCK terör örgütünün, Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (TDÖ) yapılanmasının mensubu oldukları, Yargıtay kararıyla terör örgütünün yapılanması olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanması delegesi oldukları ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer irtibatlı olduklarını öne sürdü.
Şüphelilerden birinin, Akdeniz Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, "PKK, YPG, PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" şeklindeki sözleri üzerine elini kaldırmadığının tespit edildiğini kaydeden savcılık, 5 şüphelinin ise örgüt propagandası yaptıklarına dikkat çekti. Şüphelilerden birinin ise, KCK Türkiye Yapılanması Siyasal Alan Merkezi'ne bağlı olarak örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri (PM) içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü iddia edildi.
12 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi (Fotoğraf: AA)
12 KİŞİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 13 Aralık Cuma günü gözaltına alınan 12 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan 12 kişinin tamamı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.