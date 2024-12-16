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HGS mobil uygulamasına siber saldırı düzenlenmişti! 1 şüpheli tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT ve BTK/USOM işbirliğiyle Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıkları tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, "bilişim sistemlerine yetkisiz erişim" ve "milli ve dini değerlere hakaret" suçlarından bir şüpheli tutuklandı, diğeri hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 22:52 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 23:22
HGS mobil uygulamasına siber saldırı düzenlenmişti! 1 şüpheli tutuklandı

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    Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT ve BTK/USOM işbirliğiyle, Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

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    HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin 1 kişi tutuklandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin 1 kişi tutuklandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Operasyonlarda, geçen günlerde gündeme gelen HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin "bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli ve dini değerlere hakaret" suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

    HGS mobil uygulamasına siber saldırı düzenlenmişti! 1 şüpheli tutuklandı

    HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin 1 kişi tutuklandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin 1 kişi tutuklandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    1'İ TUTUKLANDI
    Açıklamada, "Yakalanan şüphelilerin 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklanmış olup diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı olarak dijital suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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