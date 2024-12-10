PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

HGS mobil uygulaması hacklenmişti! Ulaştırma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi

HGS mobil uygulanmasının hacklenmesi ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konu ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık hukuki sürecin başlatıldığını belirterek, "Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır." açıklamasında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 23:16 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 23:16
HGS mobil uygulaması hacklenmişti! Ulaştırma Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
HGS mobil uygulanmasının hacklenmesi ardından Bakanlıktan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada:

"Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ifadeleri yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Türkiye tüm vücudunu koymaya hazırdır
PKK/YPG’nin terör konvoyu MİT’e takıldı | Esad rejiminin silahlarını kaçırıyorlardı: Mühimmat yüklü tırlar da ’İsrail vurdu’ yalanları da tek tek vuruldu
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İkinci toplantı tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe Suriye temasları! Mark Rutte, Aliyev ve Giorgia Meloni...
Süper Lig’de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonun ardından yaşananlar
Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG’den kurtarılan Münbiç’te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan Başları ezilecek deyip mesajı verdi
METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
ABD basınından Trump’a Cevlani tavsiyesi! Politico tarihi fırsat dedi
Başkan Erdoğan’dan Suriye’yi bir daha böldürmeyiz mesajı! Terörün başı ezilecek deyip İsrail’i uyardı: Seyirci kalmayız
Fotomaç Süper Lig’in En İyileri belirlendi! İşte ödüllerin sahipleri
Isparta şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı babadan yürek yakan sözler: Susun Taha uyuyor! Biri kardeşinin naaşının peşinden koştu diğeri oğluna ağıt yaktı
Alman Bild’in Suriye hazımsızlığı! FETÖ’cü Eren Güvercin’e mikrofon uzatıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a şike yanıtı: Şike ima eden şerefsizdir! Dursun Özbek sert sözlerle cevap verdi
42 BİN 752 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 27 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanları sıraladı: Sağlık Bakanlığı, MSB, JGK, AFAD...
SON DAKİKA