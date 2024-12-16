Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAKAN FİDAN AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
BAKAN FİDAN HOLLANDALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda konuştu.
Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı. Bakan Fidan, ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine dikkati çekti.
Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.