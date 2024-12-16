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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (takvim.com.tr | Arşiv) BAKAN FİDAN AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.