CHP'de "Suriye" kavgası! Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e "yetersizsin yanlışa düştün" mesajı | Katil Esad'ı akladı Başkan Erdoğan'ı suçladı

CHP 'deki iç çekişme ve koltuk kavgası Suriye konu başlığı üzerinde yeniden alevlendi. Koltuğu kaybettikten sonra ofis açarak parti içine yönelik çalışmalar sürdüren, "CHP'de bana sadık 50 vekil var" diyerek Genel Merkez'e "kurultay" sopası gösteren ve Özgür Özel 'e karşı yayımlanan "Kaygılıyız" bildirisinin mimarı olan Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan zamanlaması manidar bir çıkış geldi. ÖZGÜR ÖZEL YANLIŞA DÜŞTÜ Yetkin Report'a mülakat veren Kılıçdaroğlu, Esad'ın kaçmasından 12 saat önce "Türkiye Esad'la masaya oturmalı" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin mevcuttaki dış politika ekibini hedefe koydu.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)



"Cumhuriyet Halk Partisinin Suriye konusunda hiçbir şey yapmadığını söylemek doğru değil" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'in yanlışa düştüğünü söyledi.



CHP'nin sabık genel başkanı şu sözlerle CHP'nin mevcut yönetimini hedef aldı:

"O dönem bu faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımız tasfiye edilmemiş olsaydı, bilgi ve fikirlerine başvurulmuş olsaydı, "Hiçbir şey yapılmadı" yanlışına düşülmezdi" "CHP, Türkiye'deki partiler içinde en güçlü arşive sahip olan partidir. Partinin yöneticileri bir sorunla karşılaştıklarında ilk bakacakları yer partinin hafızasıdır, arşividir. CHP, devlet kuran bir partidir. Devlet kuran bir partinin sözcülerinin ve de Genel Başkanının söylemlerinin bir ağırlığının olması gerekir"





ÖZGÜR ÖZEL'İN SURİYE SAVRULMASI VE CHP'NİN ÇÖKEN DIŞ POLİTİKASI



Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esad'ın Moskova'ya kaçtığı saatlerde kameralar karşısına geçip "Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı. Zaten Türkiye'dekiler Esad'ın genel affından yararlanıyor, onlar bilgilendirilmeli" deme gafletine düşmüştü. Özel bu sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden "Suriye'yi yıllardır otoriterlikle yöneten Esad rejimi, bugün itibarıyla son buldu" açıklaması yaparak çark etmişti. Özel'in Suriye savrulması CHP'nin izlediği bilgisiz ve basiretsiz siyaseti açık etmiş, İlhan Uzgel ve Namık Tan'ın yetersizliği sorgulanmıştı.