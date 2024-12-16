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Türkiye'den İsrail'in Golan kararına sert tepki: "Şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararını kınadı. Yapılan açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır." denildi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 12:09
Türkiye’den İsrail’in Golan kararına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

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    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararını kınadı


    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz.

    Söz konusu karar, İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır.

    İsrail'in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

    İsrail'in devam eden eylemleri, Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

    Uluslararası toplum, İsrail'e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır.

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