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İstanbul'da 1,5 ayda 37 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'dan bu yana sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 37 kişi hayatını kaybetti, 36 şüpheli ise gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 14:55 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 14:55
İstanbul’da 1,5 ayda 37 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

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    İstanbul'da 1 Kasım'dan bugüne kadar 73 kişi sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 37'si hayatını kaybederken, 17 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. 19 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi. Sahte içkiden ölümlerin ardından polis ekiplerinin denetimleri hız kesmeden sürüyor.

    Sahte alkol temin eden ve zehirlenmelere sebep olanların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 36 şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 14'i ise serbest bırakıldı.

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

    İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İstanbul'da sahte alkollü içki denetimleri aralıksız devam ediyor. 2024 yılı içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; Bin 2 işyerinde denetim gerçekleştirilmiş, 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 adet dolu alkollü içki şişesi 853 bin 460 adet alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, bunların yanında kaçak/sahte alkollü içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürün (kapüşon, boş şişe, aroma, kit, huni, hortum vs.) ele geçirilmiştir. 32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin lira ceza uygulanmıştır. 01.11.2024 tarihinden günümüze kadar Sahte alkol kullanımına bağlı olarak; 73 şahıs zehirlenmiş ve bu şahıslardan; 37 şahıs hayatını kaybetmiş, 17 şahsın tedavisi devam etmekte, 23 şahıs ise taburcu edilmiştir. Alkol zehirlenmesine bağlı olaylarla ile ilgili yapılan çalışmalarda; Ölen ve yaralanan vatandaşlarımıza sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 36 şüpheli şahıs ile ilgili işlemlere başlanılmış, 36 şüpheli şahsın 14 ü tutuklanmış, 8 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 14 şahıs ise serbest bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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