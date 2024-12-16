Şam'ın fethine tasavvufi bakış! Ekrem Demirli Konevi'nin "Hz. Peygamber" rüyasını anlattı: Kısık sesler, cılız nefesler, yakındır abad olacak beldeler

Esad zulmünden kurtulan Şam'daki Emevi Camii (AA)



"İSLAM ŞEHİRLERİ MÜSLÜMAN OLDUKLARI ÖLÇÜDE DEĞERLER EKSENİNDE KURULUR"



Hacı Bayram'ın ansızın vardığı 'şar' veya şehir, gönül anlamıyla insanlık değer ve erdemlerinin tecelli ettiği yerin ismidir. Bu bakımdan gönül, şehir birlikte Hz. Peygamber ile irtibatlıdır. Yûnus Emre ise bütün dünyayı bir şehir olarak görür ve 'Şar'ın sultanı' olan Tanrı'nın herkese olan ihsanlarından söz eder. Fakat Konevî'nin şehir ile Peygamber arasında kurduğu ilişki bilhassa Bağdat ile ilgilidir. Bu meyanda konu Bağdat olunca, Hz. Peygamber ile arada daha yakın bir ilişki ortaya çıkacak, bir medeniyetin başkenti -kendi döneminde o medeniyetin kaynağı olan Peygamber'in tecessüm etmiş hâli olarak görülecektir. İslâm şehirleri -Müslüman oldukları ölçüde- değerler ekseninde kurulur; Tanrı inancı bu değerlerin başında gelirken, ideal insan ise Hz. Peygamber'e benzemekle bütün evrensel değerlere ulaşmış kişi olarak kabul edilir.



Rüyada Bağdat işgal edilmiş ve Peygamber ölmüş görünmüş fakat ölmemiştir, çünkü şehir de ölmemiştir. Burada dile gelen husus, cılız nefes ile yere dökülen (mübarek) saçlardır. Konevî burada umuda kapı aralamaktadır. Saçlarının yerlere doğru düşmesi hiç kuşkusuz bir zayıflık, çaresizlik, büyük sıkıntı ve ölüme yaklaşma halini anlatırken alınan cılız nefes ise hayatın emaresidir. Gerçekte bu rüyada dile getirilen düşünce, Konevî'nin kendi döneminde İslâm toplumunun özellikle kendi sahasını teşkil eden metafizik bilimlerin hâlini anlatırken öne sürdüğü düşüncelere benzer. Gelecek hakkında bir karamsarlığa kapılan Konevî 'çadır dürüldü' diyerek bilginin bir istikbâlinin olmayacağını söyler. Fakat daha sonra 'kısmen' devam edeceğini gördüğü rüyalardan söz ederken bu rüyadaki 'cılız nefes' ile benzeyen cümleler kullanır. Hiç kuşkusuz İslâm'ın ve İslâm şehirlerinin geleceği onun düşündüğünden daha parlak bir istikbâli idrak etmiş, İslâm'ın en büyük medeniyet örnekleri ondan sonra yaşanmıştır; bu da bir bahs-i diğerdir.