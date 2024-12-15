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Reyhanlı'daki terör saldırısının faili Cengiz Sertel tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama olayının faili olan Cengiz Sertel, Suriye'den getirdiği patlayıcılarla bağlantılı olarak dün yakalandı. Sertel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 23:37 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 23:50
Reyhanlı’daki terör saldırısının faili Cengiz Sertel tutuklandı

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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki saldırılarda kullanılan patlayıcıları denizyolu ile Suriye'den Türkiye'ye getiren faillerden Cengiz Sertel dün yakalandı.

    Terörist Cengiz Sertel: (Fotoğraf: AA)Terörist Cengiz Sertel: (Fotoğraf: AA)

    TURUNCU KATEGORİDE ARANIYORDU

    Cengiz Sertel'in, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde Turuncu kategoride yer aldığı ve kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Sertel, 7 ayrı suçtan arandığı ve 3 suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sertel, Kilis L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

    Reyhanlıdaki terör saldırısının faillerinden Cengiz Sertel paketlendiReyhanlıdaki terör saldırısının faillerinden Cengiz Sertel paketlendi
    Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Cengiz Sertel paketlendi

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