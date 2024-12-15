Reyhanlı’daki terör saldırısının faili Cengiz Sertel tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki saldırılarda kullanılan patlayıcıları denizyolu ile Suriye'den Türkiye'ye getiren faillerden Cengiz Sertel dün yakalandı.

Terörist Cengiz Sertel: (Fotoğraf: AA)

TURUNCU KATEGORİDE ARANIYORDU

Cengiz Sertel'in, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde Turuncu kategoride yer aldığı ve kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Sertel, 7 ayrı suçtan arandığı ve 3 suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sertel, Kilis L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.