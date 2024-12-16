İş insanı Orhan Vakkas, Esad rejimin işkence merkezindeki yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

2012 yılında tutuklanan iş insanı Orhan Vakkas, Sednaya Hapishanesi başta olmaz üzere çeşitli hapishanelerde kalarak 2021'de serbest bırakılmıştı. Vakkas işkence gördüğü o zulmü o vahşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı. Yayın sırasında Vakkas'ın anlattıkları tüyler ürpertti.