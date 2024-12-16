Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ortaya çıkan Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölmelerde işkence görenlerin cesetler ortaya çıkmıştı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ortaya çıkan Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölmelerde işkence görenlerin cesetler ortaya çıkmıştı.
2012 yılında tutuklanan iş insanı Orhan Vakkas, Sednaya Hapishanesi başta olmaz üzere çeşitli hapishanelerde kalarak 2021'de serbest bırakılmıştı. Vakkas işkence gördüğü o zulmü o vahşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı. Yayın sırasında Vakkas'ın anlattıkları tüyler ürpertti.
"SENİ ERDOĞAN MI GÖNDERDİ?"
İlk 6 ayda periyodik şekilde işkence gördüğünü anlatan iş insanı Vakkas, kendisine "seni Erdoğan mı gönderdi?" denilerek elektrikle işkence yapıldığını anlattı.
REJİM SAVCISINDAN HAKARET
Esad rejimin mahkemelerine çıkan Orhan Vakkas, savcının kendisinin üzerine yürüyerek "pis casus" şeklinde sözlerle aşağılandığını da vurguladı.
CESETLER YAKILDI
Hapishane ortamının çok pis ve sağlıksız olduğunu söyleyen Vakkas yürümekte zorlandığını çoğu zaman duvarlardan tutunarak yürüdüğünü dile getirdi.
İşkence merkezi olan cezaevi içerisinde çukurlar kazılarak cesetlerin yakılarak atıldığını söyledi.
"GÜNLERCE AÇ KALDIM"
İş insanı Orhan Vakkas cezaevinde yaşadığı zorlukları, zulmü anlatırken 13 gün boyunca da aç kaldığını ifade etti.