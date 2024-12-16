PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Casuslukla suçlandı: Elektrikli işkence gördü! İş insanı Orhan Vakkas rejimin zulüm merkezindeki yaşadıklarını anlattı

Suriye'de muhalifler tarafından 61 yıllık Baas rejiminin düşmesiyle işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli hücrelerde işkence görenlerin cesetleri ortaya çıktı. Hapishanede casuslukla suçlanıp işkence gören iş insanı Orhan Vakkas A Haber canlı yayında yaşadığı zulmü ve işkenceyi anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 01:21 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 02:01
Casuslukla suçlandı: Elektrikli işkence gördü! İş insanı Orhan Vakkas rejimin zulüm merkezindeki yaşadıklarını anlattı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ortaya çıkan Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölmelerde işkence görenlerin cesetler ortaya çıkmıştı.

    İş insanı Orhan Vakkas, Esad rejimin işkence merkezindeki yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)İş insanı Orhan Vakkas, Esad rejimin işkence merkezindeki yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

    2012 yılında tutuklanan iş insanı Orhan Vakkas, Sednaya Hapishanesi başta olmaz üzere çeşitli hapishanelerde kalarak 2021'de serbest bırakılmıştı. Vakkas işkence gördüğü o zulmü o vahşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı. Yayın sırasında Vakkas'ın anlattıkları tüyler ürpertti.

    İş insanı Orhan Vakkas, Esad rejimin işkence merkezindeki yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)İş insanı Orhan Vakkas, Esad rejimin işkence merkezindeki yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

    "SENİ ERDOĞAN MI GÖNDERDİ?"

    İlk 6 ayda periyodik şekilde işkence gördüğünü anlatan iş insanı Vakkas, kendisine "seni Erdoğan mı gönderdi?" denilerek elektrikle işkence yapıldığını anlattı.

    Esad rejiminin işkence merkezi olan Sednaya Hapishanesi (takvim.com.tr | Arşiv)Esad rejiminin işkence merkezi olan Sednaya Hapishanesi (takvim.com.tr | Arşiv)

    REJİM SAVCISINDAN HAKARET

    Esad rejimin mahkemelerine çıkan Orhan Vakkas, savcının kendisinin üzerine yürüyerek "pis casus" şeklinde sözlerle aşağılandığını da vurguladı.

    İş insanı Orhan Vakkas, Esad rejimin işkence merkezindeki yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)İş insanı Orhan Vakkas, Esad rejimin işkence merkezindeki yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

    CESETLER YAKILDI

    Hapishane ortamının çok pis ve sağlıksız olduğunu söyleyen Vakkas yürümekte zorlandığını çoğu zaman duvarlardan tutunarak yürüdüğünü dile getirdi.

    İşkence merkezi olan cezaevi içerisinde çukurlar kazılarak cesetlerin yakılarak atıldığını söyledi.

    İş insanı Orhan Vakkas, Esad rejimin işkence merkezindeki yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)İş insanı Orhan Vakkas, Esad rejimin işkence merkezindeki yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

    "GÜNLERCE AÇ KALDIM"

    İş insanı Orhan Vakkas cezaevinde yaşadığı zorlukları, zulmü anlatırken 13 gün boyunca da aç kaldığını ifade etti.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Somali-Etiyopya kriziyle ilgili konuştu: 7 saatlik görüşme sonrası işi bitirdik
    Esad ailesinin kanlı imparatorluğu: Milyarlarca dolarlık mal varlığı için sürek avı başladı
    Bu da oldu! CHP’li belediye başkanı Mesut Özarslan’dan küçücük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
    MSB’den 2024’ün Z raporu! Bakan Güler’den Suriye mesajı... ABD’ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak?
    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu
    İran karikatür bakanlığı yine iş başında! Hamaney’in satılık kalemlerinde derin kuyruk acısı: Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor
    Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı
    EMEKLİLİK İÇİN MAAŞ FARKI NETLEŞTİ! Yüksek aylık için son 15 gün fırsatı! %30 ila %40 arası...
    Kanarya sakata gelmedi! Fenerbahçe Başakşehir’i 3-1 yendi MAÇ SONUCU
    Beşşar Esad’ın captagon tesisi! Milyonlarca uyuşturucu hapı burada üretip ülkelere satıyor!
    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek
    Rehine krizinde Netanyahu’ya tepkiler tırmanıyor: Senin en büyük kabusun olacağım
    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede
    FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI! Sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklamalar
    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK’nın Meşrulaşma hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği