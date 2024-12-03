Özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem: "5 milyara yakın alacağımızı istiyoruz"

CHP 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 5 milyara yakın ödemelerini alamayan özel halk otobüsü sahipleri Şaraçhane'deki belediye binası önünde eylem yaptı. SARAÇHANE'DE EYLEM İETT'ye bağlı özel halk otobüslerini temsilen bir araya gelen grup, geniş güvenlik önlemleri altında bir süre bekleyerek, İBB'den ödemelerini alamadıklarını öne sürdü.

Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş (AA) Sorunların çözülememesi halinde kontak kapatma yoluna gideceklerini, başka çare bulamadıklarını belirten Güneş, "Bizler artık tekerimizi döndüremiyoruz. Herhangi bir şekilde evimize, çoluğumuza, çocuğumuza para veremiyoruz. Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı." dedi.

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. (AA)

İETT OTOBÜSLERİ SEFERDEN MEN EDİYOR HALK MAĞDUR OLUYOR



İETT Genel Müdürlüğünün, kendilerine psikolojik baskı yaptığını, kendi uyguladıkları muayene kriterlerini uyguladıklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"İETT Genel Müdürlüğünün psikolojik baskısından, mobbinginden bıktık. Öncelikle İETT Genel Müdürlüğünde TÜVTÜRK muayene kriterleri uygulanmıyor. İETT Genel Müdürü kendine özel 240 tane muayene kriteri oluşturmuş. 240 muayene kriteri, bizim yönergemizde, teknik şartnamemizde olmayan şartlardır. Araçlarımızı kendi muayene istasyonlarına çekiyor. Muayene istasyonlarında gereksiz, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak kusurlardan, araçların saatlerini kesiyor. Araçlarımızın saatlerini kestiği için seferden men ediliyor. İstanbul halkı burada mağdur oluyor. Biz de mağdur oluyoruz. İETT Genel Müdürlüğünün derhal bu mobbinge son vermesi gerekiyor."

Güneş, İETT Genel Müdürünün asker kökenli olduğunu ve sabah akşam kendilerini bir nevi içtimaya tabi tuttuğunu iddia etti.