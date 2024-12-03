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Özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem: "5 milyara yakın alacağımızı istiyoruz"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 5 milyara yakın ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, "Herhangi bir kusuru yok. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir kusur yok. Aracın saatini kesiyor. Ne oluyor? İstanbul halkı mağdur oluyor." dedi.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:50
Özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem: 5 milyara yakın alacağımızı istiyoruz

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 5 milyara yakın ödemelerini alamayan özel halk otobüsü sahipleri Şaraçhane'deki belediye binası önünde eylem yaptı.

SARAÇHANE'DE EYLEM
İETT'ye bağlı özel halk otobüslerini temsilen bir araya gelen grup, geniş güvenlik önlemleri altında bir süre bekleyerek, İBB'den ödemelerini alamadıklarını öne sürdü.

Özel halk otobüsü sahipleri, Saraçhane'de eylem yaptı

Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, ödemelerin yapılmaması nedeniyle artık iş yapamaz hale geldiklerini söyledi.

Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş (AA)Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş (AA)

Sorunların çözülememesi halinde kontak kapatma yoluna gideceklerini, başka çare bulamadıklarını belirten Güneş, "Bizler artık tekerimizi döndüremiyoruz. Herhangi bir şekilde evimize, çoluğumuza, çocuğumuza para veremiyoruz. Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı." dedi.

Güneş, İBB yetkililerinin aylardır kendilerini oyaladıklarını ve sorunların çözümü için verdikleri sözleri tutmadıklarını savundu.

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. (AA)Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. (AA)

İETT OTOBÜSLERİ SEFERDEN MEN EDİYOR HALK MAĞDUR OLUYOR

İETT Genel Müdürlüğünün, kendilerine psikolojik baskı yaptığını, kendi uyguladıkları muayene kriterlerini uyguladıklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"İETT Genel Müdürlüğünün psikolojik baskısından, mobbinginden bıktık. Öncelikle İETT Genel Müdürlüğünde TÜVTÜRK muayene kriterleri uygulanmıyor. İETT Genel Müdürü kendine özel 240 tane muayene kriteri oluşturmuş. 240 muayene kriteri, bizim yönergemizde, teknik şartnamemizde olmayan şartlardır. Araçlarımızı kendi muayene istasyonlarına çekiyor. Muayene istasyonlarında gereksiz, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak kusurlardan, araçların saatlerini kesiyor. Araçlarımızın saatlerini kestiği için seferden men ediliyor. İstanbul halkı burada mağdur oluyor. Biz de mağdur oluyoruz. İETT Genel Müdürlüğünün derhal bu mobbinge son vermesi gerekiyor."

Güneş, İETT Genel Müdürünün asker kökenli olduğunu ve sabah akşam kendilerini bir nevi içtimaya tabi tuttuğunu iddia etti.

SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE KONTAK KAPATACAĞIZ

İETT Genel Müdürünün, otobüs filosundan minimum hizmet almak için her yolu denediğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"İETT Genel Müdürü asker kökenli olduğu için, bizi sabah, akşam içtiması gibi işletmeye çalışıyor. Bu bir ticari işletmedir. Filodan maksimum verim alınmaya çalışılır. Sayın Genel Müdürümüz filodan minimum verim almaya çalışıyor. Aracını, saatini kestiğinde sebepsiz. Herhangi bir kusuru yok. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir kusur yok. Aracın saatini kesiyor. Ne oluyor? İstanbul halkı mağdur oluyor. Ben İETT Genel Müdürlüğünün, Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu hareketi kasıtlı yaptığına inanıyorum. Biz keyfimizden burada değiliz. İstanbul halkından ricamız bir an önce sesimizi duysun."

Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş (AA)Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş (AA)

3 BİN 41 ARAÇ 5 MİLYARA YAKIN ALACAK
3 bin 41 aracın 5 milyar liraya yakın alacağı olduğunu belirten Güneş, "Biz alacaklarımızı istiyoruz. Size oy veren vermeyen herkes burada. Sayın Başkanım lütfen burada AK Parti'liler var, MHP'liler var, Dem Parti'li de var, CHP'li de var. Lütfen bir an önce bizim bu problemimizi çözün. Bizim bu sorunlarımızın çözülmesi gerekir." diyerek sorunlar çözülmezse kontak kapatacaklarını ifade etti.

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