PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ak Parti'den Şam Büyükelçiliği mesajı: "Büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının 12 yıl aradan sonra yeniden göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerinin yeniden başlamasının büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 18:22 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 18:29
Ak Parti’den Şam Büyükelçiliği mesajı: Büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır. Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır. Cumhurbaşkanımızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk. Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Erzurum’da Suriye mesajı: Halk devrimi gerçekleşti | CHP’ye gönderme: Baas’la beraber hayalleriniz de suya mı düştü?
    12 yıl sonra yeniden! Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyete başladı | Türk bayrağı böyle çekildi
    İran Beşar Esad’ı neden kurtarmadı? Devrimden önce Şam-Tahran hattında neler yaşandı?
    PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağlayarak skandala imza atan Nevşin Mengü gözaltına alındı!
    Galatasaray’dan transfer operasyonu! 5 imza birden
    MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam ziyaretinin şifreleri... Golani’nin teklifi! Dünyaya ne mesaj verildi?
    İtalya Giorgia Meloni – Elon Musk dostluğunu konuşuyor: Giorgia ona başka bakıyor
    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi
    Rusya Suriye’den çekiliyor mu? Uydu görüntülerinde ortaya çıktı: Savunma sistemini söktüler
    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi
    Türkiye yıllar önce başlamıştı! Donald Trump’tan kalıcı saat adımı
    Güney Kore’de kriz devam ediyor! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol görevden alındı
    Nikki Haley’den Trump’a Başkan Erdoğan tavsiyesi: Kilit rol Türkiye’de
    Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar’ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil de olayın içinde
    Esad’ın kaçışında yeni detaylar ortaya çıktı: Ailesini bile kandırmış!