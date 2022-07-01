Reyhanlı katliamının planlayıcısı Memet Gezer'in film gibi operasyonla Karadağ'da yakalandığı ortaya çıktı!

Hatay Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybetmesi, 146 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan katliamın planlayıcısı olan Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "Saldırının talimatını aldım" dediği, uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi.

Reyhalı katliamıyla ilgili gözaltına alınan 32 şüpheliden 20'si tutuklanmış, 1 numaralı zanlı Nasır Eskiocak ise emri Yusuf Nazik'ten aldığını ifade etmişti. MİT tarafından 2018'de Suriye'nin Lazkiye kentinde film gibi bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen olayın faili Nazik ise emri Memet Gezer'den (51) aldığını söylemişti.