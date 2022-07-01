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    • 01.07.2022 07:37
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    Reyhanlı katliamının planlayıcısı Memet Gezer'in film gibi operasyonla Karadağ'da yakalandığı ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı katliamının planlayıcısı olan ve ABD’de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, ABD’den Türkiye’ye getirildi. Gezer'in ABD'li DEA ajanları tarafından film gibi bir operasyonla Karadağ'da yakalandığı ortaya çıktı.

    Nefes kesen operasyon! Gezer nasıl yakalandı?

    Hatay Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybetmesi, 146 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan katliamın planlayıcısı olan Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "Saldırının talimatını aldım" dediği, uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi.

    Reyhalı katliamıyla ilgili gözaltına alınan 32 şüpheliden 20'si tutuklanmış, 1 numaralı zanlı Nasır Eskiocak ise emri Yusuf Nazik'ten aldığını ifade etmişti. MİT tarafından 2018'de Suriye'nin Lazkiye kentinde film gibi bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen olayın faili Nazik ise emri Memet Gezer'den (51) aldığını söylemişti.

    HER YERDE ARANIYORDU
    Gezer, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu. ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, gerekli çalışmalar yapıldı. Gezer, sağlanan anlaşmanın ardından ABD'li görevlilerce İstanbul Havalimanı'nda Ankara polisine teslim edildi.

    ABD AJANLARINCA KARADAĞ'DA YAKALANDI
    "Muhammed el Türki", "Abdurrahman Yunus", "Muhammed Suphi" şeklinde 3 ayrı kod ad kullanan Memet Gezer, ABD'nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik teşkilatı DEA ajanları tarafından Karadağ'da yakalanmıştı.

        Kendilerini Meksikalı uyuşturucu taciri olarak tanıtan ajanlarla, Suriyeli ortağı Saber Karimch ile birlikte ABD'ye Meksika üzerinden tonlarca kokain sokulması ve binlerce ağır silahın temini için anlaşmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Karadağ'daki son görüşmede suçüstü yakalanmıştı.


        DEA ajanları bin adet AK-47 Kalaşnikof, 250 RPG roketatar, 2 bin 500 adet el bombası, 250 adet sniper tüfeği, 250 adet 14.5 mm makineli tüfek ve 100 adet antitank füzesi bulunmuştu.

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