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Türkiye'den Yunanistan'a uzanan infaz savaşları: Mahir Öğretmen detayı dikkat çekti

Yunanistan’ın Glyfada kentinde bir oyun salonunda düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Devran Selvi ve Yakup A.’nın, geçtiğimiz Haziran ayında Kocaeli’de öğretmen Mahir Çoğaç’ın öldürülmesi emrini verdiği iddia edildi. Gözaltına alınan saldırganlardan biri ifade vermezken, diğeri, “Akrabamızın intikamını almak için yemin etmiştik. Geldik, işimizi tamamladık” dedi. Olay, iki çete arasındaki uzun süredir devam eden kanlı hesaplaşmanın son halkası olarak kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 15:31 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 16:08
Türkiye’den Yunanistan’a uzanan infaz savaşları: Mahir Öğretmen detayı dikkat çekti

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    Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, 13 Ocak 2020'de Adana'da öldürülen Bedirhan Bayğara'nın (36) infazından sorumlu tutulan Emin Çoğaç'ın ağabeyiydi. Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesinin ardından iki aile arasında kan davası başladı. Mahir Çoğaç, olaylardan uzak bir yaşam sürmek için Kocaeli'de sakin bir hayat kurmuştu. Ancak iddialara göre, Bayğara grubu Emin Çoğaç'a ulaşamayınca, hedef değiştirerek Mahir Çoğaç için infaz emri verdi.

    Aracında infaz edilen Mahir öğretmenAracında infaz edilen Mahir öğretmen

    BAŞINA TEK EL ATEŞ ETTİ

    Olay, 26 Haziran 2024 sabahı Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi'nde yaşandı. Mahir Çoğaç, her zamanki gibi sabah erken saatlerde okula gitmek için evinden çıktı. Park halindeki otomobiline binen Çoğaç, emniyet kemerini taktığı sırada aracının yanına yaklaşan bir kişi, camdan ateş ederek başına tek el ateş etti. Saldırgan, olayın ardından yaya olarak hızla kaçtı.

    Olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Çoğaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çoğaç'ın cenazesi, 27 Haziran'da görev yaptığı okulda düzenlenen törenin ardından Çayırova'daki Akse Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Türkiye'den Yunanistan'a uzanan infaz savaşlarıTürkiye'den Yunanistan'a uzanan infaz savaşları

    CİNAYET EMRİNİ YUNANİSTAN'DAN ALDI

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu saldırgan D.G. ile olay sırasında yanında bulunan B.Y. yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu iddia edilen 9 kişiyi Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.

    Cinayetin tetikçisi D.G., Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, cinayet talimatını Yunanistan'da firari olarak bulunan Devran Selvi ve Yakup A.'dan aldığını itiraf etti. D.G., cinayeti ev ve araba karşılığında işlediğini öne sürdü.

    İNTİKAM İÇİN YUNANİSTAN'A GİTTİLER

    Cinayetin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen D.G.'nin itiraflarının ardından olaylar farklı bir boyut kazandı. Bu cinayetten 18 ay sonra, geçtiğimiz Salı günü Yunanistan'ın Glyfada şehri kanlı bir baskına sahne oldu. İddiaya göre, Mahir Çoğaç'ın intikamını almak isteyen iki saldırgan, uzun süredir aradıkları Devran S. ve Yakup A.'nın Yunanistan'da saklandığı bilgisine ulaştı.

    İki saldırgan, iddiaya göre Kasım ayında Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a giriş yaptı. İki çete üyesi ülkede daha fazla kalabilmek ve infaz talimatını yerine getirebilmek Yunan makamlarına kendilerini FETÖ üyesi gibi tanıttı.

    Yunanistan'da sığınma hakkı elde eden tetikçiler, diğer arkadaşlarıyla birlikte infaz planını hayata geçirmek için harekete geçti. Glyfada şehrinin Terpsithea bölgesinde, Mikras Asya ve Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada iki grup karşı karşıya geldi.

    Türkiye'den Yunanistan'a uzanan infaz savaşları:Türkiye'den Yunanistan'a uzanan infaz savaşları:

    MİT VE YUNANİSTAN'DAN ORTAK OPERASYON

    Çıkan çatışmada Devran Selvi ve Yakup A. olay yerinde hayatını kaybederken, bir çete üyesi ağır yaralandı.

    Olayın ardından Yunan polisi, MİT'in verdiği bilgiler doğrultusunda çeteye operasyon düzenlendi. Atina ve Selanik'te düzenlenen baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Skiathou Caddesi'ndeki çete üyelerine ait bir daireye düzenlenen baskında ise 49 adet suikast silahı ele geçirildi. Olaylar ilgili şu ana kadar 8 kişi tutuklandı.

    Türkiye'den Yunanistan'a uzanan infaz savaşları:Türkiye'den Yunanistan'a uzanan infaz savaşları:

    "İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİK"

    Olay yerinde yakalanan ve infazı gerçekleştirdiği iddia edilen bir saldırgan, ilk ifadesinde, "Hepimizin silahları vardı. Kimini Türkiye'den getirdik, kimini buradan aldık. Türkiye'de kardeşlerimizi öldürmüşlerdi. Onların da bir grubu vardı, bizim de bir grubumuz vardı. İntikam yemini etmiştik, şimdi idam ettik" dedi. Diğer saldırgan ise suçlamaları kabul etmeyip, konuşmama hakkını kullandı.

    Öldürülen iki çete üyesinin, 14 Haziran 2024'te Pire'deki Moutsopoulos Plajı'nda öldürülen Mehmet B.'nin de akrabaları olduğu ortaya çıktı.

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