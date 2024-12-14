Türkiye’den Yunanistan’a uzanan infaz savaşları: Mahir Öğretmen detayı dikkat çekti

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, 13 Ocak 2020'de Adana'da öldürülen Bedirhan Bayğara'nın (36) infazından sorumlu tutulan Emin Çoğaç'ın ağabeyiydi. Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesinin ardından iki aile arasında kan davası başladı. Mahir Çoğaç, olaylardan uzak bir yaşam sürmek için Kocaeli'de sakin bir hayat kurmuştu. Ancak iddialara göre, Bayğara grubu Emin Çoğaç'a ulaşamayınca, hedef değiştirerek Mahir Çoğaç için infaz emri verdi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Çoğaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çoğaç'ın cenazesi, 27 Haziran'da görev yaptığı okulda düzenlenen törenin ardından Çayırova'daki Akse Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, 26 Haziran 2024 sabahı Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi'nde yaşandı. Mahir Çoğaç, her zamanki gibi sabah erken saatlerde okula gitmek için evinden çıktı. Park halindeki otomobiline binen Çoğaç, emniyet kemerini taktığı sırada aracının yanına yaklaşan bir kişi, camdan ateş ederek başına tek el ateş etti. Saldırgan, olayın ardından yaya olarak hızla kaçtı.

Türkiye'den Yunanistan'a uzanan infaz savaşları

CİNAYET EMRİNİ YUNANİSTAN'DAN ALDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu saldırgan D.G. ile olay sırasında yanında bulunan B.Y. yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu iddia edilen 9 kişiyi Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.

Cinayetin tetikçisi D.G., Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, cinayet talimatını Yunanistan'da firari olarak bulunan Devran Selvi ve Yakup A.'dan aldığını itiraf etti. D.G., cinayeti ev ve araba karşılığında işlediğini öne sürdü.

İNTİKAM İÇİN YUNANİSTAN'A GİTTİLER

Cinayetin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen D.G.'nin itiraflarının ardından olaylar farklı bir boyut kazandı. Bu cinayetten 18 ay sonra, geçtiğimiz Salı günü Yunanistan'ın Glyfada şehri kanlı bir baskına sahne oldu. İddiaya göre, Mahir Çoğaç'ın intikamını almak isteyen iki saldırgan, uzun süredir aradıkları Devran S. ve Yakup A.'nın Yunanistan'da saklandığı bilgisine ulaştı.

İki saldırgan, iddiaya göre Kasım ayında Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a giriş yaptı. İki çete üyesi ülkede daha fazla kalabilmek ve infaz talimatını yerine getirebilmek Yunan makamlarına kendilerini FETÖ üyesi gibi tanıttı.

Yunanistan'da sığınma hakkı elde eden tetikçiler, diğer arkadaşlarıyla birlikte infaz planını hayata geçirmek için harekete geçti. Glyfada şehrinin Terpsithea bölgesinde, Mikras Asya ve Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada iki grup karşı karşıya geldi.