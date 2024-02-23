CHP Mersin Akdeniz'i "kent uzlaşısı" adı altında DEM'e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında "Biji Serok Apo" sloganları

BÖLÜCÜLÜĞE "HALKIN MÜCADELESİ" DEDİ
Toplanan kalabalığa seslenen DEM Parti Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız "Mersin'i kazanmanın yolu Akdeniz'den geçer herkes ona göre davransın. Önümüzde bir yerel seçim var. 31 Mart'ta Akdeniz'den güzel bir mesaj verilecek. Belediyemizi onurlu halkımıza armağan edeceğiz. Halkımızın onlarca yıldır yürütmüş olduğu mücadeleyi kapatma davalarıyla, gözaltı ve tutuklamalarla bastırmaya çalışıyorlar. Onlar kapattıkça partimiz yeni bir isimle ayaklandı" ifadelerini kullandı.
Ayrıca aday Hoşyar Sarıyıldız konuşmasında PKK'nın siyasi partilerinin bölücülük için yaptıklarını "halkın bir mücadelesi" olarak adlandırdı.
KANDİL İTİRAFI
Öte yandan DEM Parti'li Altan Tan'dan canlı yayında CHP ve Kandil itirafı geldi.
Halk TV'de konuşan Tan, "Yani bu seçimde de yine ölümüne bir karşıtlık karşılıksız bir CHP destekçiliği, İmamoğlu destekçiliği mi, yoksa bir şekilde çözümü zorlayacak yahut da kapısı açacak bazı hamleler mi yapılması lazım. Şimdi burada tabii DEM'in içinde de genel Kürt siyasetinin içinde de Türkiye demokratları içerisinde de kafalar karşık. Bunların önemli bir kısmı. Şu anda DEM'e de hakim olan kanat Kandil'de de egemen olan kesim. Yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana. yani en pahasına olursa olsun Erdoğan'ı zayıflatmak ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler." açıklamasında bulundu.