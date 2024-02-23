CHP Mersin Akdeniz'i "kent uzlaşısı" adı altında DEM'e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında "Biji Serok Apo" sloganları

KANDİL İTİRAFI

Öte yandan DEM Parti'li Altan Tan'dan canlı yayında CHP ve Kandil itirafı geldi.

Halk TV'de konuşan Tan, "Yani bu seçimde de yine ölümüne bir karşıtlık karşılıksız bir CHP destekçiliği, İmamoğlu destekçiliği mi, yoksa bir şekilde çözümü zorlayacak yahut da kapısı açacak bazı hamleler mi yapılması lazım. Şimdi burada tabii DEM'in içinde de genel Kürt siyasetinin içinde de Türkiye demokratları içerisinde de kafalar karşık. Bunların önemli bir kısmı. Şu anda DEM'e de hakim olan kanat Kandil'de de egemen olan kesim. Yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana. yani en pahasına olursa olsun Erdoğan'ı zayıflatmak ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler." açıklamasında bulundu.