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CHP Mersin Akdeniz'i "kent uzlaşısı" adı altında DEM'e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında "Biji Serok Apo" sloganları

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimleri için girdiği kirli pazarlıkta CHP'nin "kent uzlaşısı" maskesiyle Mersin Akdeniz'i peşkeş çektiği DEM'in seçim bürosu açılışında "Biji Serok Apo" sloganları atıldı. Toplanan kalabalığa seslenen DEM Parti Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız PKK’nın siyasi partilerinin bölücülük için yaptıklarını “halkın bir mücadelesi” olarak adlandırdı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 10:30 Güncelleme 23 Şubat 2024, 10:42
CHP Mersin Akdeniz’i kent uzlaşısı adı altında DEM’e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında Biji Serok Apo sloganları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, DEM ile koyu bir iş birliği içerisine girdi. Türkiye'nin gözü önünde yapılan kirli pazarlığa Kandil'in müdahalelerine şahit olduk.

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Öyle ki Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler (Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni) aday gösterildi.

TAKVİM bu kararın, terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermesinin ardından geldiğini yazdı.

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KENT UZLAŞISI MASKESİ
Tüm bu yaşananların ardından DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan, "kent uzlaşısı" kılıflı pazarlıklarda anlaşma sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı.

Esenyurt'ta CHP aday olarak gösterdiği Ali Gökmen'i değiştirip PKK sevdalısı Ahmet Özer'i aday yaptı. Öte yandan İBB Meclisi'ne CHP listelerinden 20 DEM'linin gireceği açıklandı.

DEM'in seçim bürosu açılışında terörist başı için slogan atıldı

MERSİN AKDENİZ'DE BİJİ SEROK APO SLOGANI
CHP'nin PKK'ya peşkeş çektiği Mersin Akdeniz'de ise DEM Parti'nin seçim bürosu açılışında PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için "Biji Serok Apo" sloganları atıldı.

BÖLÜCÜLÜĞE "HALKIN MÜCADELESİ" DEDİ
Toplanan kalabalığa seslenen DEM Parti Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız "Mersin'i kazanmanın yolu Akdeniz'den geçer herkes ona göre davransın. Önümüzde bir yerel seçim var. 31 Mart'ta Akdeniz'den güzel bir mesaj verilecek. Belediyemizi onurlu halkımıza armağan edeceğiz. Halkımızın onlarca yıldır yürütmüş olduğu mücadeleyi kapatma davalarıyla, gözaltı ve tutuklamalarla bastırmaya çalışıyorlar. Onlar kapattıkça partimiz yeni bir isimle ayaklandı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca aday Hoşyar Sarıyıldız konuşmasında PKK'nın siyasi partilerinin bölücülük için yaptıklarını "halkın bir mücadelesi" olarak adlandırdı.

DEM Partili Altan Tandan İstanbulda Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyorDEM Partili Altan Tandan İstanbulda Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor

KANDİL İTİRAFI
Öte yandan DEM Parti'li Altan Tan'dan canlı yayında CHP ve Kandil itirafı geldi.

Halk TV'de konuşan Tan, "Yani bu seçimde de yine ölümüne bir karşıtlık karşılıksız bir CHP destekçiliği, İmamoğlu destekçiliği mi, yoksa bir şekilde çözümü zorlayacak yahut da kapısı açacak bazı hamleler mi yapılması lazım. Şimdi burada tabii DEM'in içinde de genel Kürt siyasetinin içinde de Türkiye demokratları içerisinde de kafalar karşık. Bunların önemli bir kısmı. Şu anda DEM'e de hakim olan kanat Kandil'de de egemen olan kesim. Yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana. yani en pahasına olursa olsun Erdoğan'ı zayıflatmak ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler." açıklamasında bulundu.

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