CHP’li İBB’nin etkinliğinde Seyit Rıza posteri açan Pınar Aydınlar’a soruşturma

"Ben 'Size eğilmedim' diyen Seyit Rıza'nın anısı önünde, yitirdiklerimizin anısı önünde bin kere saygıyla eğiliyorum. Liderimizin mezarını bile bilmiyorken, liderimizin mezarını ziyaret edemiyorken Dersim'in doğasını katledenlere bir kez daha diyoruz ki; 'Biz Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Biz buradayız. Biz buradayız."

CHP'Lİ İBB ETKİNLİĞİNDE PROPAGANDA Sahneye çıkan Pınar Aydınlar 1937'de çıkan Dersim İsyanı'nın mimarlarından olan Seyit Rıza'nın posterini açarak şu ifadeleri kullandı:

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan Pınar Aydınlar , elinde Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu bir poster ile sahneye geldi.

Pınar Aydınlar'ın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

TUNCELİ DEĞİL DERSİM PAYLAŞIMI



Aydınlar, sosyal medya platformu Instagram üzerinden de bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Seyit Rıza'nın torunları olduklarını ifade eden Aydınlar, Tunceliye Dersim dedi. Aydınlar, "Pir'imizi anmadan olmazdı! Tunceli değil, bizim için Dersim" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Başsavcılık, Aydınlar ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

SEYİT RIZA VE DERSİM İSYANI

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Ankara Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "50 Soruda PKK/PYD terör örgütü" kitabında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sürecinde PKK'nın öncülü bölücü örgütler ve isyanların nasıl ve hangi dış güçlerin desteğiyle ortaya çıktığı sorusu da yer aldı.

Bu bölümde, etnik Kürt ayrılıkçı hareketlerin özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş aşamasında yabancı güçlerin de kışkırtmasıyla ayrılıkçı bir özellik göstermeye başladığı belirtildi. Kitapta, 1937'deki Seyit Rıza ve Dersim isyanının bu bağlamda önemli olduğu kaydedildi.