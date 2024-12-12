Yunus Emre Geçti sosyal medya paylaşımları ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

ANNE YAŞANANLARI ANLATTI

Sanık Yunus Emre Geçti'nin annesi mağdur Pınar Geçti ise sanık oğlundan şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Şikayetçi değilim çünkü çocuğum madde bağımlısı. Ben defalarca kez Dudullu karakoluna başvurdum, 'çocuğum madde kullanıyor' diye. 26 suç kaydı olan bir çocuğun dışarıda gezmesini istemedim. Ben babasıyla birlikte karakola giderek ne yaptığını öğrenmek istedim. Saat 19.00 gibi babası karakoldan ayrıldı, ben de eve gitmeden polis memuruna, 'Yunus Emre ne zaman çıkar' dedim. Saat veremeyeceklerini söylediler. Eve gittim, saat 21.00 gibi karakolu arayıp 'Bu akşam çıkar mı' diye sordum. O gece orada kalacağını söylediler. Ben de 'yemek getirebilir miyim' diye sordum. 'Evet' dediler. Ben, annem ve babamla karakola yemek götürdük. Polis memuru oğlumu yanıma kelepçesiz getirdi. Yunus Emre'de bana sarılıp, 'Neden yemek getirdin' dedi, sonra kaçış yaptı. Ben de çığlık attım, 'Yunus Emre kaçıyor' diye. Polis bey bana 'Ne yaptın' dedi. Ben de, 'Telefonla arayarak yemek getirebilir miyim diye sordum' dedim. Sonra Kürşat beyle şehit Şeyda ile birlikte gittik. Kürşat bey kurşun yedi, Şeyda kurşun yedi, ben iki kurşun yedim. Benim çocuğum karakolun içinde bahçede kaçmadı, avluda kaçtı" dedi.