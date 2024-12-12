İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024 günü "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin çıkan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Türkiye'yi yasa boğan olayda 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti, adli makamlarca tutuklandı.
Hakkında yürütülen soruşturma sonunda Yunus Emre Geçti hakkında, "kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz. (AA)
İLK DURUŞMA BUGÜNDÜ
Açılan davanın ilk duruşması bugün Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Tutuklu sanık Yunus Emre Geçti duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılırken, Şeyda Yılmaz'ın eşi duruşma salonunda hazır bulundu.
Sanık Geçti'nin mağdur olan annesi Pınar Geçti ve çatışma sırasında yaralanan polis memuru Kürşat Hakkı S. de duruşmada hazır bulundu.
"BEN NİYE GELDİM"
Sanık Yunus Emre Geçti'nin CMK'dan atanan avukatı mahkemeye dilekçe sunarak dosyadan çekildiğini belirtti. Kanun gereği avukatı olmadan savunması alınamayan sanık, "Savunma yapamayacaksam niye geldim. Bana zorla ifade verdirdiler" dedi.
Sanığın ardından ilk olarak olayda yaralanan polis memuru Kürşat Hakkı S. ifade verdi. Gece vardiyası için geldiği sırada sanık Geçti'nin elleri kelepçeli bir şekilde merkeze geldiğini anlatan S., "Şüphelinin ne sebeple getirildiğini bilmiyordum. Konuyla ilgilenmek adına tutanağı okuyup olayı nöbetçi savcıya aktardım. Şüpheli Doğukan'ın ifadesini önce aldım, daha sonra Yunus Emre'nin ifadesini aldım. Daha sonra 'Yunus kaçmış' dediler. Biz de şahsın ne tarafa doğru kaçtığına bakmak için kamera odasına geçerek kameraları kontrol ettik. Abdullah komiser, 'Şeyda ile birlikte çıkın, şahsın annesini de alın oğlunun nereye gidebileceğini söylesin' dedi. Biz de birlikte araçla çıktık. Annesi Pınar Geçti'nin, oğlunun takılabileceğini söylediği yerlere bakmaya başladık" dedi.
Yunus Emre Geçti'nin tutuklanma anları. (AA)
"ŞEYDA'YA SİPER ALMASINI SÖYLEDİM"
Bir süre sonra sanığı yakaladıklarını anlatan Kürşat Hakkı S., "Kelepçe takmaya çalışıyorduk, mukavemet ediyordu. Şeyda da tutmaya çalışıyordu. Şahıs kelepçeyi kopardı. O sırada beylik tabancamı aldı. Ben de boynunu kolumun altına aldım. O sırada rastgele etrafa ateş ediyordu. Ben de Şeyda'ya siper almasını söyledim. Şahsı bırakınca etrafa rastgele ateş etmeye devam ediyordu. Şeyda'ya baktığımda hareketsiz duruyordu. O sırada vatandaşlar da müdahale etti" dedi.