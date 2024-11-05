Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti | Katile bir dava daha

ŞÜPHE DURDURDU, 5 YILA KADAR HAPİSLE DAVA AÇILDI Savcılık, Yunus Emre Geçti 'nin olay tarihinde şüphe üzerine durdurulup üst aramasının yapıldığını ve uyuşturucu madde ile yakalandığını belirtti. Ele geçen maddede inceleme yapılıp raporunun alındığını da kaydeden savcılık, maddenin uyuşturucu niteliğinin bulunduğunu aktardı. Şüphelinin suçunu kabul ettiğini ve geçen şubat ayında da aynı suçtan hakkında dava açıldığını belirten savcılık yeniden yakalanmasının ardından bir dava daha açtı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Yunus Emre Geçti sosyal medya paylaşımları ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)





Türkiye'nin gündemine oturan polis Şeyda Yılmaz'ın suç makinesi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmesinin ardından Geçti'nin 26 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Neredeyse her yıl bir suça karışan Geçti'nin arkadaşını silahla ateş ettiği bir videoyu gönderip bıçakladığı, trafikteki bir adama ateş açtığı, yine bir arkadaşını gasp edip 11 yıl hapis cezasının "saygı" indirimiyle 3 yıla düştüğü ortaya çıkmıştı.



Geçti'nin ayrıca bir kadına cinsel saldırıda bulunup darp ederek hürriyetinden yoksun bıraktığı, dahası "biz işin içinden her şekilde sıyrılırız" diyerek aldığı beraat kararının istinaf mahkemesince bozulduğu da ortaya çıkmıştı. beraat kararı aldığı ortaya çıktı. Ancak İstinaf Mahkemesi beraat kararını bozarak sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.