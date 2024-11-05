SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti | Katile bir dava daha

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve ağırlaştırılmış müebbet ile 50 yıl 10 aya kadar hapsi istenen suç makinesi Yunus Emre Geçti hakkında yeni bir dava daha açıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 07:37 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 07:43
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti | Katile bir dava daha

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan suç makinesi Yunus Emre Geçti hakkında yeni bir dava daha açıldı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz. (AA)Polis memuru Şeyda Yılmaz. (AA)


ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, geçen temmuz ayında Üsküdar Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler bu kapsamda Yunus Emre Geçti'ye üst araması yaptı. Aramada, Geçti'nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yunus Emre Geçti'nin tutuklanma anları. (AA)Yunus Emre Geçti'nin tutuklanma anları. (AA)



UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN İŞLEM YAPILDI
Şüpheliye uyuşturucu maddeyi nereden aldığı sorulduğunda, civarda beyaz bir araç kullanan Mert isimli kişiyi tarif etti. Ekipler, çevrede çalışmalarını genişletti. Tarif edilen araç bulunup durdurulduğunda yolcu koltuğunun paspası üzerinde 22 adet narkotik madde bulundu. Araç sahibi hakkında da "uyuşturucu ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Yunus Emre Geçti sosyal medya paylaşımları ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Yunus Emre Geçti sosyal medya paylaşımları ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)



ŞÜPHE DURDURDU, 5 YILA KADAR HAPİSLE DAVA AÇILDI
Savcılık, Yunus Emre Geçti'nin olay tarihinde şüphe üzerine durdurulup üst aramasının yapıldığını ve uyuşturucu madde ile yakalandığını belirtti.
Ele geçen maddede inceleme yapılıp raporunun alındığını da kaydeden savcılık, maddenin uyuşturucu niteliğinin bulunduğunu aktardı.

Şüphelinin suçunu kabul ettiğini ve geçen şubat ayında da aynı suçtan hakkında dava açıldığını belirten savcılık yeniden yakalanmasının ardından bir dava daha açtı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Yunus Emre Geçti sosyal medya paylaşımları ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Yunus Emre Geçti sosyal medya paylaşımları ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)



Türkiye'nin gündemine oturan polis Şeyda Yılmaz'ın suç makinesi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmesinin ardından Geçti'nin 26 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Neredeyse her yıl bir suça karışan Geçti'nin arkadaşını silahla ateş ettiği bir videoyu gönderip bıçakladığı, trafikteki bir adama ateş açtığı, yine bir arkadaşını gasp edip 11 yıl hapis cezasının "saygı" indirimiyle 3 yıla düştüğü ortaya çıkmıştı.


Geçti'nin ayrıca bir kadına cinsel saldırıda bulunup darp ederek hürriyetinden yoksun bıraktığı, dahası "biz işin içinden her şekilde sıyrılırız" diyerek aldığı beraat kararının istinaf mahkemesince bozulduğu da ortaya çıkmıştı. beraat kararı aldığı ortaya çıktı. Ancak İstinaf Mahkemesi beraat kararını bozarak sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişi ortaya çıktı! Detaylar pes dedirttiPolis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişi ortaya çıktı! Detaylar pes dedirtti
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişi ortaya çıktı! Detaylar pes dedirtti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği başladı! Önce Kırgızistan sonra Macaristan!
CHP’de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
ABD seçimi iç savaşa mı dönüşecek? Telegram gruplarında örgütlenme: Cehenneme hazır olun talimatı
Kandil’in arka bahçesi olan DEM’li belediyelere ’Esenyurt’ tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti’ye kayyum... İçişleri Bakanlığı duyurdu
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti | Katile bir dava daha
CANLI | ABD’de tarihi seçime geri sayım: Trump ve Harris’ten son hamle! Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçti
Teröristler kapana kısıldı! Irak’ın kuzeyinde pençe atıldı kilit kapanıyor
Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı
Türk Lirası’na geçiş hızlanıyor! Büyüklüğü 10 trilyon lirayı aştı
UEFA’dan skandal karar! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul’da oynanmayacak | Siyah-beyazlı kulüpten flaş açıklama
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı tutuklandı
CANLI | İsrail’den Suriye’ye saldırı! Hamas ile El Fetih’ten Kahire’de Gazze görüşmesi | Tel Aviv’de sızıntı krizi
Batman’da kürdistan hayaline kayyum tokadı! Gülistan’ın ’Sönük’ kalan bölücü hezeyanı
Trabzonspor’u 3-2 yenen Fenerbahçe’nin futbolundaki yükseliş rakamlara yansıdı
TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA