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Kendini sosyal mecralarda kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan Yeliz Ergün sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Yeliz Ergün hakkında inceleme başlatıldı. Peki, Yeliz Ergün kimdir kaç yaşında? Yeliz Ergün olayı nedir, tutuklandı mı? İşte habere ilişkin merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) YELİZ ERGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? İstanbul'da doğan Yeliz Ergün, bilinçaltı çalışmaları, içsel çocuk terapisi ve kadın bilgelik öğretileri gibi konular üzerine danışmanlık yürüttüğünü iddia ediyor. Kendini "kişisel gelişim uzmanı" olarak tanıtan Ergün, sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle genç kadınları ve hatta çocukları hedef aldığı iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.