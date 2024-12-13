SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yeliz Ergün kimdir kaç yaşında? Yeliz Ergün olayı nedir, tutuklandı mı?

Instagram, YouTube gibi mecralarda yayınlar yapan ve kendini kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan Yeliz Ergün sosyal medyada büyük tepki topladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Yeliz Ergün hakkında inceleme başlatıldı. Peki, Yeliz Ergün kimdir kaç yaşında? Yeliz Ergün olayı nedir, tutuklandı mı? İşte habere ilişkin merak edilen detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:47 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:47
Yeliz Ergün kimdir kaç yaşında? Yeliz Ergün olayı nedir, tutuklandı mı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kendini sosyal mecralarda kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan Yeliz Ergün sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Yeliz Ergün hakkında inceleme başlatıldı. Peki, Yeliz Ergün kimdir kaç yaşında? Yeliz Ergün olayı nedir, tutuklandı mı? İşte habere ilişkin merak edilen detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    YELİZ ERGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    İstanbul'da doğan Yeliz Ergün, bilinçaltı çalışmaları, içsel çocuk terapisi ve kadın bilgelik öğretileri gibi konular üzerine danışmanlık yürüttüğünü iddia ediyor. Kendini "kişisel gelişim uzmanı" olarak tanıtan Ergün, sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle genç kadınları ve hatta çocukları hedef aldığı iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SOPHİA TARİKATI NE ANLAMA GELİYOR?

    Sophia Tarikatı, kendini "ışık işçisi" ve "spiritüel danışman" olarak lanse eden Yeliz Ergün liderliğinde kurulan bir topluluk olarak bilinmektedir. Tarikat, insanlara zihin kontrolü ve bilinçaltı dönüşümü sağlayarak kişisel gelişimlerine destek verdiklerini öne sürüyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    YELİZ ERGÜN OLAYI NEDİR?

    Ergün, özellikle gençlere ve çocuklara yönelik "bilinçaltı eğitimleri" ile gündemde büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan içeriklerinde aile bağlarını koparmaya yönelik ifadeler kullanmasıyla tepki topladı. Yaşanan bu durumun ardından Ergün'ün faaliyetlerinin incelenmesine karar verildi.

    Hakkında inceleme başlatıldı

    Yeliz Ergün'ün çocukların aile ilişkilerini olumsuz etkileyecek söylemlerde bulunmasıyla gündeme geldi. Açıklamaların ardından polis harekete geçti ve Yeliz Ergün'ün faaliyetleri hakkında ilgili inceleme başlatıldı.

    "Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlı Sophia Tarikatı lideri" olarak kendisini tanıtan Yeliz Ergün hakkında "dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Dışişleri Bakanlığında kritik görüşme: Bakan Fidan Blinken’ı kabul etti
    Bursa Adliyesi’nde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul ve 5 ilde PKK’ya operasyon: CHP/DEM’li Ahmet Özer ile bağlantıları çıktı!
    Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı
    Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken’ı kabul etti
    Yaşam koçları da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi denetimine takıldı: Kayıt dışı kazancı beyan et daha az ceza öde
    Fenerbahçe’de flaş gelişme! ’Samend’
    Tazminat hesabı değişiyor! Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar? Yeni tavan ne olacak?
    Luigi Mangione ABD’yi karıştırdı! CEO cinayetin detayları ortaya çıktı! Coinler uçtu
    Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper
    Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel, çığ ve su baskınına dikkat! Ankara, İstanbul ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak?
    Narin Güran’ın köpeği nerede? Baran Güran’dan yeni açıklamalar! Küçük kızın telefonu mu vardı?
    Harcama limitli restoran! Açgözlülüğün böylesi! Çay bile içseniz 1500 TL ödemek zorundasınız
    İSPARK’a %115’e varan zam! CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi: İşte yeni ücretlerin yürürlüğe gireceği tarih
    Dışişleri Bakanlığı’ndan Şam’a yeni atama! Burhan Köroğlu’na kritik görev
    SON DAKİKA