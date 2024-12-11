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Van'da 50 aracın karıştığı kaza otobüs kamerasında! İşte korkunç anlar

Van'da dün meydana gelen zincirleme kazalardan ilki, kazaya karışan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Şoför Harun Bucak'ın kaza anındaki soğukkanlılığının olası can kaybı sayısının artmasının önüne geçtiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 14:23 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 15:04
Van’da 50 aracın karıştığı kaza otobüs kamerasında! İşte korkunç anlar

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Van'da dün korkunç bir kaza meydana geldi.

Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Van'daki kaza belediye otobüsünün kamerasında!

DİREKSİYONU KIRDI
Görüntülerde, Muradiye ilçesi seferi yapan otobüsün şoförü Harun Bucak'ın önlerinde yaşanan kazayı görüp, direksiyonu kırdığı ve aracın kaldırıma çıktığı görüldü. Sürücü Bucak, önce otobüsün kapılarını açarak yolcuların tahliyesini sağladı.

Feci kaza otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. (DHA)Feci kaza otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. (DHA)

Tahliye sırasında, yolcular otobüsü boşaltırken arkadan gelen başka bir araç otobüse çarptı. Yaklaşık 1 dakika sonra da yine bir aracın kazaya karıştığı görüldü.

Kazaya çok sayıda araç karışmıştı. (DHA)Kazaya çok sayıda araç karışmıştı. (DHA)

"DAHA BÜYÜK CAN KAYIPLARI OLABİLİRDİ"
Otobüs şoförü Harun Bucak, kazayı fark ettiğinde ayağını frene tedbirli attığını belirterek, "Öndeki kaza yapan araçların içerisine dalmamak için otobüsü kaldırıma çıkardım. Kaldırıma çıktığımda aracım durdu ve yolcularda bir sıkıntı olmadı. Kendim de sonradan aşağı indim. Yolcular bana 'Kazanın içerisine girseydik çok kötü olacaktı. Allah razı olsun' dediler. Beni tek tek öptüler. Biz indikten sonra da 3 araç arkadan otobüse çarptı. Bir araç da takla atarak geldi. Çok şükür yaralanmalarla bu faciayı atlattık. Daha büyük can kayıpları da olabilirdi" diye konuştu.

Korkunç kaza havadan görüntülendi. (DHA)Korkunç kaza havadan görüntülendi. (DHA)

Yaşanan kazanın ardından otobüs içerisindeki yolcular ise şoförün davranışını takdir ederek ilk kazada bir şeyin yaşanmadığını, arkadan gelen araçların kazayı daha büyük boyuta taşıdığını söyledi.

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