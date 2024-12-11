Kazaya çok sayıda araç karışmıştı. (DHA)

"DAHA BÜYÜK CAN KAYIPLARI OLABİLİRDİ"

Otobüs şoförü Harun Bucak, kazayı fark ettiğinde ayağını frene tedbirli attığını belirterek, "Öndeki kaza yapan araçların içerisine dalmamak için otobüsü kaldırıma çıkardım. Kaldırıma çıktığımda aracım durdu ve yolcularda bir sıkıntı olmadı. Kendim de sonradan aşağı indim. Yolcular bana 'Kazanın içerisine girseydik çok kötü olacaktı. Allah razı olsun' dediler. Beni tek tek öptüler. Biz indikten sonra da 3 araç arkadan otobüse çarptı. Bir araç da takla atarak geldi. Çok şükür yaralanmalarla bu faciayı atlattık. Daha büyük can kayıpları da olabilirdi" diye konuştu.