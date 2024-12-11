Suriye’nin yeniden inşasında kilit ülke Türkiye! Batı medyası rakamlarla Türk inşaat sektörünü övdü!

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SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA KİLİT ÜLKE TÜRKİYE
Batı medyası da Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasında kilit ülke olduğunu yazmaya başladı. Semafor'da yer alan bir analizde, Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin yanı sıra "Türkiye inşaat ve müteahhitlik sektörlerinde önemli kazanımlar elde edebilir" ifadelerine yer verildi.
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BORSADA YÜZDE 10'LUK YÜKSELİŞ
Esad rejiminin çöküşünün hemen ardından Türk inşaat şirketlerinin hisselerindeki yaklaşık yüzde 10'luk artışa dikkat çeken analizde, "Uluslararası altyapı projelerinde uzmanlıklarıyla tanınan Türk şirketleri, Suriye'nin yollarını, köprülerini, kamu binalarını ve kamu hizmetleri ağlarını yeniden inşa etmede lider bir rol oynamak için iyi bir konumda. Türkiye'nin inşaat sektöründeki iyimserliğin kanıtı, rejimin çöküşünün ardından İstanbul Borsası'nda inşaat firmalarının hisse senedi fiyatlarında belirgin bir artışla (%4-%10) ortaya çıktı" denildi.
IRAK ÖRNEĞİ
"Suriye'nin yeniden inşasında önemli bir tedarikçi" denilen analizde "Türkiye'nin Irak'a yeniden inşa malzemeleri sağlayan önemli bir tedarikçi olarak deneyimi, Suriye'nin bu alandaki önemli talebini karşılama kapasitesini vurguluyor" sözleriyle Irak'taki hamleler örnek gösterildi.
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ALTYAPIYA ÖVGÜ
Türkiye'nin altyapıdaki üstün konumuna da dikkat çekilen analizde "Havaalanlarını modernize etmekten tedarik zincirlerini yönetmeye kadar, Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi Türk firmaları lojistik canlanmasına öncülük etme potansiyeline sahiptir" sözlerine yer verildi.
YENİDEN İHRACAT FIRSATI
Esad rejiminin düşüşüyle birlikte oluşturulacak yeni Suriye'nin ticaret noktasında Türkiye'nin ekonomisine de katkıda bulunacağının vurgulandığı analizde Türkiye'nin 2010'da Suriye'ye ihracatının 1,3 milyar dolar olduğu hatırlatılarak "Siyasi istikrar iyileştikçe, Türkiye'nin gıda, tekstil, ilaç ve temel tüketim mallarında ihracat fırsatları bulması bekleniyor" denildi.