Başkan Erdoğan AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu’nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

SİNİRLİOĞLU AGİT'TE BİR İLKE İMZA ATTI



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri görevine 6 Aralık'ta Türkiye'nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu.

AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, AGİT bakanlar zirvesinin basın toplantısı için geldi. (AFP)

57 ÜYENİN ORTAK KARARI

Karar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alındı. Genel Sekreter, AGİT üyeleri tarafından üç yıllığına seçiliyor.