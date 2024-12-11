Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli Kayseri’de toprağa verildi

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri 'de toprağa verildi.

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri'de Kalemkırdı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. (AA)

TÖRENE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI



Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.