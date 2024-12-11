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Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli Kayseri'de toprağa verildi

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası Baydilli'nin cenazesine çok sayıda vatandaş katılırken yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 15:52 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 16:28
Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli Kayseri’de toprağa verildi

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Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Baydilli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

Şehit Tuğgeneral Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri'de Kalemkırdı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. (AA)Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri'de Kalemkırdı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. (AA)

TÖRENE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin yakınları tabuta sarılarak üzüntü yaşadı. (AA)Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin yakınları tabuta sarılarak üzüntü yaşadı. (AA)

Şehidin yakınları tabuta sarılarak üzüntü yaşadı.

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri'de Kalemkırdı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. (AA)Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri'de Kalemkırdı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. (AA)

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Baydilli'nin naaşı, Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri'de Kalemkırdı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. (AA)Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri'de Kalemkırdı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. (AA)

6 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 9 Aralık Pazartesi günü eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.

Isparta Keçiborluda askeri helikopter düştü: 6 şehit!Isparta Keçiborluda askeri helikopter düştü: 6 şehit!
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