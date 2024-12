PKK/YPG’nin terör tünelleri görüntülendi: Tel Rıfat’ta gizli giriş Münbiç’te lastik izleri

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)



SMO askeri Abu Ali ise yaptığı açıklamada, "Tel Rıfat şehrinde her gün yeni bir sistemle açılan bir tünel keşfediyoruz. Hastanenin kuzeyinde her 200-300 metrede bir açıklık tespit ediyoruz ve her gün tünele giden yeni bir giriş görüyoruz. İçinde elektrik, su kuyusu, banyolar ve silah mühimmatının bulunduğu odalar var. Bu tüneller çok önemli bir yapı. Bu tünellerde saklanıyorlar, böylece asla bulunmuyorlar" şeklinde konuştu.