PKK/YPG’nin terör tünelleri görüntülendi: Tel Rıfat’ta gizli giriş Münbiç’te lastik izleri

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi. (AA)
SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.
A HABER MÜNBİÇ'İ GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan A Haber ekibi terörden arındırılan Münbiç'i görüntüledi. Bölgede askeri araçlar bulunurken teröristlere ait çok sayıda silah ele geçirildi. PKK/YPG'nin kente hakim olabilmek için tüneller kazdığı belirlendi.
Münbiç'e dönen Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ediyor (Ekran görüntüsü/A Haber)
"ALLAH TÜRKİYE'DEN RAZI OLSUN"
İzmir'den Münbiç'e gelen bir Suriyeli, "Allah razı olsun ülkemiz yine yerine geldi. Durumlar çok çok iyi. Ben Türkiye'den yeni geldim. İzmir'de yaşıyordum. Alınır alınmaz geldim. Durumlar çok iyi. Ben çıkalı 9 yıl oldu. Allah Türkiye'den razı olsun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ederiz. Bize yıllarca baktı. Türk halkı çok iyi davrandı bize." ifadeleriyle Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.