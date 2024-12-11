PKK/YPG’nin terör tünelleri görüntülendi: Tel Rıfat’ta gizli giriş Münbiç’te lastik izleri

Münbiç'e dönen Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ediyor (Ekran görüntüsü/A Haber)

"ALLAH TÜRKİYE'DEN RAZI OLSUN"

İzmir'den Münbiç'e gelen bir Suriyeli, "Allah razı olsun ülkemiz yine yerine geldi. Durumlar çok çok iyi. Ben Türkiye'den yeni geldim. İzmir'de yaşıyordum. Alınır alınmaz geldim. Durumlar çok iyi. Ben çıkalı 9 yıl oldu. Allah Türkiye'den razı olsun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ederiz. Bize yıllarca baktı. Türk halkı çok iyi davrandı bize." ifadeleriyle Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.