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PKK/YPG'nin terör tünelleri görüntülendi: Tel Rıfat'ta gizli giriş Münbiç'te lastik izleri

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör tünelleri görüntülendi. Teröristlerin Tel Rıfat'ta asansör sistemi kullandığı ortaya çıkarken Müniç'te uzunluğu henüz tespit edilemeyen ve birbirine bağlı tünellerde, araç girişi için yapılan yol dikkati çekiyor.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:12 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:12
PKK/YPG’nin terör tünelleri görüntülendi: Tel Rıfat’ta gizli giriş Münbiç’te lastik izleri

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Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör tünelleri görüntülendi.

TEL RIFAT'TA ASANSÖR SİSTEMİ

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğundaki tünelin bir ucunda yerin altından kaçış için kullanılan asansör sistemi ortaya çıktı.

Tel Rıfat'ta PKK/YPG'ye ait fare deliğinden Kaçış Asansörü çıktı!


Suriye'de 27 Kasım'da muhalif gruplar, Esad'a karşı saldırı başlatmış ve 61 yıllık Baas rejimi sona ermişti.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller bulunmuştu. SMO askerleri, tünelleri tespit etmeye devam ediyor.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)

Askerlerin yaptığı keşiflerde tünelin bir ucunda yer altından kaçış için kurulan asansör sistemi ortaya çıktı. Tünele evlerin bahçelerinden girildiğini fark eden SMO askerleri, uzunluğu 40 kilometre olduğu tahmin edilen tünellerde çalışmalarını sürdürüyor.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)

"TÜNELDE MÜHİMMAT BULUNAN ODALAR VAR"

Tel Rıfat'taki SMO askeri Ebu Ahmed, "Neredeyse iki saat yürüdük. Tünel çok uzun, hala devam ediyoruz. Amcamın avlusunun altından geçiyor, bir tarlada üzeri kapalı halde. Sanki bir yer altı şehrini ziyaret etmişsiniz gibi" ifadelerini kullandı.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)

SMO askeri Abu Ali ise yaptığı açıklamada, "Tel Rıfat şehrinde her gün yeni bir sistemle açılan bir tünel keşfediyoruz. Hastanenin kuzeyinde her 200-300 metrede bir açıklık tespit ediyoruz ve her gün tünele giden yeni bir giriş görüyoruz. İçinde elektrik, su kuyusu, banyolar ve silah mühimmatının bulunduğu odalar var. Bu tüneller çok önemli bir yapı. Bu tünellerde saklanıyorlar, böylece asla bulunmuyorlar" şeklinde konuştu.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki terör tünelleri (İHA)

MÜNBİÇ'TEKİ TÜNEL AĞI GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi.

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi. (AA)Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi. (AA)

Terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç'te apartmanların bulunduğu bir mahallede keşfedilen tünelde arama tarama faaliyetleri sürüyor. AA ekibi, PKK/YPG terör örgütünün Münbiç ilçe merkezinde kazdığı tünel ağını görüntüledi.

Uzunluğu henüz tespit edilemeyen ve birbirine bağlı tünellerde, araç girişi için yapılan yol dikkati çekiyor.

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi. (AA)Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi. (AA)

LASTİK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca teröristlerin araç sokabileceği genişlikteki tünellerin içinde lastik izleri ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaların kalıntıları bulunuyor.

Terk edilmiş tünel ağının yakınlarında, bir terör örgütü unsurunun cesedi ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi. (AA)Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi. (AA)

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

A Haber Münbiç'in son halini görüntüledi!

A HABER MÜNBİÇ'İ GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan A Haber ekibi terörden arındırılan Münbiç'i görüntüledi. Bölgede askeri araçlar bulunurken teröristlere ait çok sayıda silah ele geçirildi. PKK/YPG'nin kente hakim olabilmek için tüneller kazdığı belirlendi.

Münbiç'e dönen Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ediyor (Ekran görüntüsü/A Haber)Münbiç'e dönen Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ediyor (Ekran görüntüsü/A Haber)

"ALLAH TÜRKİYE'DEN RAZI OLSUN"

İzmir'den Münbiç'e gelen bir Suriyeli, "Allah razı olsun ülkemiz yine yerine geldi. Durumlar çok çok iyi. Ben Türkiye'den yeni geldim. İzmir'de yaşıyordum. Alınır alınmaz geldim. Durumlar çok iyi. Ben çıkalı 9 yıl oldu. Allah Türkiye'den razı olsun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ederiz. Bize yıllarca baktı. Türk halkı çok iyi davrandı bize." ifadeleriyle Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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