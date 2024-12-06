SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri oldu!

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri görevine Türkiye’nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu. Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın bir deneyime sahip. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alınan bu karar, Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkin rolünün ve iş birliği odaklı diplomasi yaklaşımının başarılı sonuçlarından biridir. İş birlikleri ve destekleri için tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 15:44 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:02
Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Genel Sekreterliği görevine Türkiye'nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı, 5-6 Aralık'ta Malta'da düzenlenen AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda eylülden bu yana münhal durumda olan AGİT Genel Sekreterliği görevine Emekli Büyükelçi Sinirlioğlu'nun seçilmesi kararlaştırıldı.

AGİT'TE BİR İLK
Büyükelçi Sinirlioğlu, Teşkilatın temelini oluşturan 1975 Helsinki Nihai Senedi'nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu.

Feridun Hadi Sinirlioğlu (AA)Feridun Hadi Sinirlioğlu (AA)

57 ÜYENİN ORTAK KARARI
Karar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alındı. Genel Sekreter, AGİT üyeleri tarafından üç yıllığına seçiliyor.

Büyükelçi Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreteri olarak atanmasına giden süreçte Türkiye tarafından yoğun ve titiz diplomatik çabalar yürütüldü.

ÜYELERİN TÜRKİYE'NİN ADAYI ÜZERİNDE ANLAŞMASI, TÜRKİYE'YE OLAN GÜVENİ YANSITIYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından AGİT'te karar alma süreçleri tamamen tıkanırken, Batılı ve Doğulu ülkeler arasında temel konularda herhangi bir uzlaşıya varılamıyor.

Bir önceki Genel Sekreter'in görev süresinin 2023'te dolmasına karşın, ülkelerin herhangi bir isim üzerinde anlaşamaması nedeniyle yerine yeni Genel Sekreter atanamamış ve görev süresi dokuz aylığına uzatılmıştı. Bu bakımdan, tüm üyelerin Türkiye'nin adayı üzerinde anlaşması, Türkiye'ye olan güveni yansıtıyor.

Türkiye'nin sıcak çatışmalar ve sürüncemede bırakılmış ihtilafların var olduğu AGİT coğrafyasında, krizlerin çözümüne yönelik sergilediği aktif ve yapıcı diplomatik çabaların ehemmiyeti de bu atamayla beraber uluslararası toplum tarafından da teslim edildi.

Büyükelçi Sinirlioğlu'nun Genel Sekreterlik görevi süresince, Avrupa'da güvenlik mimarisinin temellerinin korunması başta olmak üzere, küresel barış ve istikrarı ilgilendiren birçok kritik konu gündemde olacak.

Feridun Hadi Sinirlioğlu (AA)Feridun Hadi Sinirlioğlu (AA)

İlerleyen dönemde Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri başlaması durumunda, AGİT'in önemli bir rol üstlenmesi muhtemel bir durum olarak görülürken, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun aynı zamanda AGİT'in etkinliğinin güçlendirilmesini teminen çaba sarf etmesi bekleniyor.

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

AGİT, Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Blokları arasında düzenli diyalog tesis etmek suretiyle gerginliği ve anlaşmazlık noktalarını azaltmak amacıyla bir müzakere forumu ve konferanslar diplomasisi olarak ortaya çıktı.

1970'li yıllarda Batı'nın "karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimleri" müzakerelerine başlanması yönündeki önerisinin Doğu Bloğu tarafından kabul edilmesi üzerine, 1973'te Helsinki'de başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) süreci sonucunda Helsinki Nihai Senedi 33 Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada tarafından 1975'te imzalandı.

Feridun Hadi Sinirlioğlu (AA)Feridun Hadi Sinirlioğlu (AA)

Sovyetler Birliği'nin 1990'ların başında dağılması ve ideolojik kamplaşmanın son bulmasıyla kuruluş amacı bir ölçüde ortadan kalkan AGİK, yeni dönemin risk ve tehditlerine karşı bir uyum sürecine girdi. Bu süreçte AGİK, demokratikleşme ve insan haklarının izlenmesi gibi işlevlerine ilaveten, erken uyarı, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası rehabilitasyon alanlarında diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlara göre öne çıktı.

Soğuk Savaş sonrası dönemin siyasi başlangıcını oluşturan 1990 Paris Şartı'yla, AGİK'in siyasi danışma mekanizmaları ve bir dizi daimi organ aracılığıyla kurumsallaşmasına karar verilirken, 1992 Helsinki Zirvesi'nde, Teşkilatın mevcut yapısının temelleri atıldı. AGİK nihayet 1994 Budapeşte Zirvesi'nde uluslararası teşkilata dönüşerek, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) adını aldı.

Teşkilat, Kuzey Amerika, Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerini bünyesinde barındıran yegane ve en büyük bölgesel güvenlik forumu oldu.

AGİT'in kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, Teşkilatın kapsayıcı bir platform olduğuna inanırken, Avrupa-Atlantik ve Avrasya'daki güvenlik sınamalarının arttığı bir dönemde, Teşkilata daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hariciyemize, uzun yıllar, farklı görevlerde hizmet etmiş olan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik ediyorum.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alınan bu karar, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin rolünün ve iş birliği odaklı diplomasi yaklaşımının başarılı sonuçlarından biridir. İş birlikleri ve destekleri için tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum.

Dünyanın derin krizler ve çatışmalarla sınandığı bu zor dönemde, AGİT'in barış, istikrar ve güvenlik adına önemli bir rol üstlenmesi gerekmektedir.

Sayın Sinirlioğlu'nun bu kritik görevde başarılı olacağına ve AGİT'in misyonunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum.

Türkiye, küresel barış ve istikrar için çabalarını sürdürecektir."

BÜYÜKELÇİ FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın bir deneyime sahip.

2015'te kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanı, 2015-2016 ve 2009-2015 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı. 2016-2023 yıllarında ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi görevini yürüttü. 2023'te BM Genel Sekreteri tarafından Afganistan Bağımsız Değerlendirme Özel Koordinatörü olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden doktora derecesine sahip olan Büyükelçi Sinirlioğlu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi
CANLI | Önce Hama sonra Şam! Muhalifler adım adım ilerliyor: Humus kent merkezine girdiler
HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!
Ücretli randevu yalanı patladı işin aslını TAKVİM araştırdı: İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde katkı payı yarı yarıya düşüyor
Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı! İstenen cezalar belli oldu! Ses kayıtları ortaya çıktı
Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi
CHP’de kurultay kazanı: Özgür Özel’den rest! Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi Mansur Yavaş’a koştu! Ekrem İmamoğlu ne dedi?
Adnan Oktar hapiste de rahat durmadı! Sözleri şaşkınlık yarattı! Kedicik mahkemede aşkını haykırdı
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek
Alman Spiegel Batı’nın Türkiye’ye ihtiyacı var dedi: Suriye’nin geleceği için adres Başkan Erdoğan
Resmi Gazete’de yayımlandı! Okullarda kıyafet serbestliği kaldırıldı: Sade ve kullanışlı olacak
Jose Mourinho’dan Dursun Özbek’e şok yanıt! Utandım
Narin cinayetinde kilit ismin avukatı konuştu! O kişiden de şüphelenilmeli! Nevzat Bahtiyar telefonla konuşurken duymuş
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL
Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe’den 3 imza birden
SON DAKİKA