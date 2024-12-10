Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme! Başsavcılık itiraz etti! Tutuksuz yargılanan 3 isim için düğmeye basıldı

O isimler şöyle: Ali Aksu (Birinci Hastanesinin Sahibi), Ali Dirik (Güney Hastanesi Mesul Müdürü), Şeyhmus Çelik (Doktor), Mehmet Gürül (Doktor), Serenay Şenkalaycı (Hemşire), Murat Mantuş (TRG Hastanesi İdari Müdürü), Ceren Hatice Kırım (Hemşire).

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)

3 TUTUKSUZ SANIK HAKKINDA İTİRAZ

13 Ocak'a ertelenen Yenidoğan Çetesi davasında flaş bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ara mütalada tutuklanmaları talep edilen 3 sanığın tutuksuz yargılanması kararına itiraz etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhuriyet savcısı Kadir Kocakaya tarafından yapılan itiraz 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.