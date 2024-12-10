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Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme! Başsavcılık itiraz etti! Tutuksuz yargılanan 3 isim için düğmeye basıldı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Yenşdoğan Çetesi davasında duruşma sonrasında 7 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verilmişti. 13 Ocak'a ertelenen Yenidoğan Çetesi davasında flaş bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ara mütalada tutuklanmaları talep edilen 3 sanığın tutuksuz yargılanması kararına itiraz etti. Aralarında para karşılığı bebek aldığını kabul eden Bağcılar Şafak Hastanesi müdürünün de olduğu 3 kişi için düğmeye basıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 13:13 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 13:13
Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme! Başsavcılık itiraz etti! Tutuksuz yargılanan 3 isim için düğmeye basıldı

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında ara karar açıklandı.

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7 ailenin davaya katılım talebi kabul edildi. Gelmeyen müştekilerin yazı yazılarak duruşmaya çağrılmasına hükmedildi. 2022-2024 arasında suçlamaya konu hastanelerde kaç bebek doğduğu, kaç bebegin yoğun bakıma alındığı ve kaçının sevk edildiğinin soruşturulmaya dahil edilmesine, hastanelerde yapılan denetim raporlarının mahkeme gönderilmesine, tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)

7 TUTUKSUZ SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Cumhuriyet savcısı Kadir Kocakaya ara mütalaasında tutuksuz yargılanan 25 sanıktan 10'unun tutuklanmasını talep etmişti. Ara kararını açıklayan mahkeme 7 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)

O isimler şöyle: Ali Aksu (Birinci Hastanesinin Sahibi), Ali Dirik (Güney Hastanesi Mesul Müdürü), Şeyhmus Çelik (Doktor), Mehmet Gürül (Doktor), Serenay Şenkalaycı (Hemşire), Murat Mantuş (TRG Hastanesi İdari Müdürü), Ceren Hatice Kırım (Hemşire).

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)

3 TUTUKSUZ SANIK HAKKINDA İTİRAZ

13 Ocak'a ertelenen Yenidoğan Çetesi davasında flaş bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ara mütalada tutuklanmaları talep edilen 3 sanığın tutuksuz yargılanması kararına itiraz etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhuriyet savcısı Kadir Kocakaya tarafından yapılan itiraz 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)

İŞTE TUTUKSUZ YARGILANMASINA İTİRAZ EDİLEN O 3 İSİM

-Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü Mustafa Kazan. Kazan, duruşmada para karşılığı bebek satın aldığını itiraf etmişti.

-Medilife Hastanesi tıbbi sekreteri Sümeyye Özdemir. Özdemir'in denetim sırasında bir bebeği yoğun bakımdan çıkarıp sakladığı ortaya çıkmıştı.

-Kolan Hastanesi hemşiresi Renginar Molla. Molla'nın duruşmada bebeklerin basamakları ile açık şekilde oynadığı ortaya çıkmış ve tapelere yansımıştı.

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