Yenidoğan çetesi davasında 12. gün! 47 sanığın savunması bitti sıra mağdurların ifadesinde!

"CİRONUN YÜZDE 15'İNİ ALMALARI İÇİN ANLAŞTIK"

TRG Hospitalist genel müdürü olan sanık Murat Mantuş, sağlık sektörüyle ilgili eğitimi olmadığını söyleyerek, "Ben kimseye danışmadan karar almadım. Kimseyle yalnız görüşmedim" dedi.

Danışmanlık için Fırat Sarı'nın kendisiyle konuştuğunu anlatan Mantuş, Medisense şirketinden yönlendirilen hemşirelerle de çalıştıklarını ifade ederek "Bu konuda yasal olmayan hiçbir şey yok dedi. İnsanların tedavi olacağı hastaneyi seçme hakları var dedi. Hukuk departmanına sorup deneyelim dedik" dedi.

Cironun yüzde 15'i olarak Fırat Sarı ile anlaştıklarını anlatan sanık, "Bunun içinde hekimlerin ücreti de vardı. Kalanları o ödeyecekti. Hatta hekimler fazla isterse ne olacak dedim. Ben hallederim dedi anlaştık" dedi.

MAĞDUR AİLELER DİNLENECEK

Türkiye'nin takip ettiği davanın bugün yapılan 12. duruşmasında ise bebeklerini kaybeden ya da ihmal sonucu sakat kalan mağdur aileler dinlenecek.