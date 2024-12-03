Yenidoğan çetesi davasında 12. gün! 47 sanığın savunması bitti sıra mağdurların ifadesinde!

İstanbul'da özel hastanelerinin yenidoğan ünitelerinde kendilerine doktor ve hemşire diyen bir grup caninin bebekleri öldürüp haksız para kazanması hakkında yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 47 sanığın savunması tamamlandı.
İstanbul'da özel hastanelerinin yenidoğan ünitelerinde kendilerine doktor ve hemşire diyen bir grup caninin bebekleri öldürüp haksız para kazanması hakkında yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 47 sanığın savunması tamamlandı.
SANIK MEHMET GÜRÜL FIRAT SARI'NIN AKIL HOCASI MI?
Dünkü duruşmada Fırat Sarı'nın akıl hocası olduğu iddia edilen tutuksuz sanık doktor Mehmet Gürül, 27 senedir çocuk doktoru olduğunu söyleyerek, "Sanıkların yarısını tanıyorum. Ben çalışma hayatım boyunca sabit maaş aldım. Epikriz ile SGK'yı dolandırmam mümkün değil. 125 bin lira maaş alıyorum. Herhangi bir örgüte üye olmadım. Gıyasettin Mert, kendisi de anlattı. Tıp Merkezleri'nde hasta olduğunda bizi arardı. Hocam uygun mu vs. diye. Bizim de uygun olduğumuz ya da uygun olmadığımız zamanlar oldu" dedi.
MÜSTEHCEN KONUŞMALARIMIZ VAR
Gürül'ün "Fırat Sarı ile müstehcen konuşmalarımız var" sözleri ise duruşmada dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
FIRAT SARI'NIN AKIL HOCASI MI?
Sanık Hasan Basri'nin kendisiyle ilgili raporları değiştirdiği iddiası için doktor Gürül, "Ona ne kadar kızgın olduğumu biliyor. Yalan söylemiş" derken "Fırat Sarı'nın akıl hocası olduğun söyleniyor" suçlamasına ise, "Fırat Sarı'ya verdiğim tek akıl; 'Çoluk çocuğunla vakit geçir. Hemşirelerle bu kadar ne işin var' dedim" dedi.
"CİRONUN YÜZDE 15'İNİ ALMALARI İÇİN ANLAŞTIK"
TRG Hospitalist genel müdürü olan sanık Murat Mantuş, sağlık sektörüyle ilgili eğitimi olmadığını söyleyerek, "Ben kimseye danışmadan karar almadım. Kimseyle yalnız görüşmedim" dedi.
Danışmanlık için Fırat Sarı'nın kendisiyle konuştuğunu anlatan Mantuş, Medisense şirketinden yönlendirilen hemşirelerle de çalıştıklarını ifade ederek "Bu konuda yasal olmayan hiçbir şey yok dedi. İnsanların tedavi olacağı hastaneyi seçme hakları var dedi. Hukuk departmanına sorup deneyelim dedik" dedi.
Cironun yüzde 15'i olarak Fırat Sarı ile anlaştıklarını anlatan sanık, "Bunun içinde hekimlerin ücreti de vardı. Kalanları o ödeyecekti. Hatta hekimler fazla isterse ne olacak dedim. Ben hallederim dedi anlaştık" dedi.
MAĞDUR AİLELER DİNLENECEK
Türkiye'nin takip ettiği davanın bugün yapılan 12. duruşmasında ise bebeklerini kaybeden ya da ihmal sonucu sakat kalan mağdur aileler dinlenecek.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.
İddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.
Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.
Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.
Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede belirtiliyor.
CEZA İSTEMLERİ
İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.
İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.
Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.