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Lüks araç kazasında dikkat çeken detay! İlk iş plakaları söktü: Araç CHP'li vekile ait çıktı!

İstanbul Ataşehir'de lüks bir aracın karıştığı kaza dikkat çekti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü aracın plakalarını sökerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırıken lüks aracın CHP'nin İstanbul Milletvekili olan Gamze Akkuş İlgezdi'ye ait makam aracı olduğu tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:29 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:29
Lüks araç kazasında dikkat çeken detay! İlk iş plakaları söktü: Araç CHP’li vekile ait çıktı!

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İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleryen lüks bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü aracından inerek araç plakalarını söküp, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücünün tedirgin tavırları ise dikkat çekti.

CHP'li İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi (takvim.com.tr | Arşiv)CHP'li İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi (takvim.com.tr | Arşiv)

CHP'Lİ VEKİLİN MAKAM ARACI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler burada incelemelerde bulundu. Polis ekipler kazaya karışan aracın İstanbul CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'ye ait makam aracı olduğunu tespit etti.

Kaza yaptığı aracın plakalarını söktü (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Kaza yaptığı aracın plakalarını söktü (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OLAY YERİNE GİTTİ

Ekiplerin inceleme yaptığı esnada kazadan sorumlu olduğunu iddia eden bir kişi olay yerine geldi. Ekipler şahsın alkollü olduğunu tespit etti.
Sürücünün alkol seviyesi ise 1.96 promil olarak ölçülürken ehliyetine el konuldu. Araç çekiciye yüklenip Yediemin otoparkına götürüldü.

Aracın CHP'li vekil İlgezdi adına kiralandığı aktarıldı.

CHP'li İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi (takvim.com.tr | Arşiv)CHP'li İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi (takvim.com.tr | Arşiv)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Konuyla ilgili olarak henüz CHP ya da İlgezdi'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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