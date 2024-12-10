Lüks araç kazasında dikkat çeken detay! İlk iş plakaları söktü: Araç CHP’li vekile ait çıktı!

CHP'li İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi (takvim.com.tr | Arşiv)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Konuyla ilgili olarak henüz CHP ya da İlgezdi'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.