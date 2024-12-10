Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’tan Suriye diplomasisi! ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. BROWN Jr. ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/RGJ3mJ8NiZ— TSK (@TSKGnkur) December 10, 2024
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri yer aldı.