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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'tan Suriye diplomasisi! ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüşmede, Suriye meselesinin ele alındığı kaydedildi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 20:15 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 20:18
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’tan Suriye diplomasisi! ABD’li mevkidaşıyla görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri yer aldı.

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