Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan "Anadoludakiler Projesi" sergisini ziyaret etti

Külliye'de düzenlenen ʺAnadoludakiler Projesi Sergisiʺne Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Anadoludakiler Projesi Sergisi'ne katıldı (AA)

Erdoğan, sosyal medya hesabından, sergi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Anadoludakiler Projesi sergisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla 81 ilimizde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi, ülkemizin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçlıyor. Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahalli üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor. Projemizin uygulanmasına katkı verenleri tebrik ediyor, projenin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını, yöresel ürünlerimizin ve kültür değerlerimizin korunmasında öncü bir rol oynamasını temenni ediyorum."