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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan "Anadoludakiler Projesi" sergisini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'nın ardından "Anadoludakiler Projesi Sergisi"ni ziyaret etti.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 23:49 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 23:49
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Anadoludakiler Projesi sergisini ziyaret etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Programın ardından sergi salonunda düzenlenen "Anadoludakiler Projesi" sergisine katıldılar.

Külliye'de düzenlenen ʺAnadoludakiler Projesi Sergisiʺne Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı (AA)Külliye'de düzenlenen ʺAnadoludakiler Projesi Sergisiʺne Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı (AA)

Başkan Erdoğan ve eşinin yanı sıra sergiye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Anadoludakiler Projesi Sergisi'ne katıldı (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Anadoludakiler Projesi Sergisi'ne katıldı (AA)

Erdoğan, sosyal medya hesabından, sergi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Anadoludakiler Projesi sergisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla 81 ilimizde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi, ülkemizin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçlıyor. Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahalli üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor. Projemizin uygulanmasına katkı verenleri tebrik ediyor, projenin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını, yöresel ürünlerimizin ve kültür değerlerimizin korunmasında öncü bir rol oynamasını temenni ediyorum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı (Sosyal medya)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı (Sosyal medya)

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından sergi ziyaretine ilişkin ortak paylaşımda da bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Anadoludakiler Projesi Sergisi'ne katıldı (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Anadoludakiler Projesi Sergisi'ne katıldı (AA)

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan ile kendisinin himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, "Anadoludakiler" projesinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergisini ziyareti ile 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu sene, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler ve değerli eşleri ile buluştuklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Topraklarımızın bereketini, insanımızın becerisini ve kültürümüzün birikimini koruyarak geleceğe taşıyan 'Anadoludakiler' projemizin sergisini ziyaret ettik. Ülkemizin ruhunu ve hikayesini dünyaya taşıyan büyükelçilerimizin, Anadolu'nun değerli mirasını diplomasiyle buluşturmaya devam etmesini temenni ediyorum."

Emine Erdoğan'ın paylaşımı (Sosyal medya)Emine Erdoğan'ın paylaşımı (Sosyal medya)

ANADOLUDAKİLER PROJESİ

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesiyle, toprakların tarımsal bereketinin, mutfak kültürünün kilerleri dolduran birikiminin, zanaatkarların becerilerinin çeşitliliğinin ve zenginliğinin hikayelerle görünür kılınıp, girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi girişim fırsatlarını ortaya çıkarmanın yanı sıra yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

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