Isparta’daki helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce doğum gününü böyle kutlamış

6 şehidimiz için havalimanında düzenlenen törene Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile katıldı.

Silah arkadaşları şehit Ceyhun Kalyoncu'nun doğum gününü böyle kutlamış (DHA)

BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Türkiye kazanın yasını tutarken şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler yürek burktu.