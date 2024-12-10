SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Isparta'daki helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce doğum gününü böyle kutlamış

Isparta Keçiborlu'da düşen eğitim uçağında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Silah arkadaşlarının Kalyoncu'nun doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 12:25 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 12:25
Isparta’daki helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce doğum gününü böyle kutlamış

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Isparta Keçiborlu'da düşen askeri helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'ye, Teğmen Mustafa Atakan Dut'a, Teğmen Ceyhun Kalyoncu'ya, Teğmen Tunahan Dağlı'ya, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'e ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları memleketlerine gönderilmek üzere Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.

Isparta şehitlerine memleketlerine gönderildi (MSB X hesabı)Isparta şehitlerine memleketlerine gönderildi (MSB X hesabı)

6 şehidimiz için havalimanında düzenlenen törene Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile katıldı.

Silah arkadaşları şehit Ceyhun Kalyoncu'nun doğum gününü böyle kutlamış (DHA)Silah arkadaşları şehit Ceyhun Kalyoncu'nun doğum gününü böyle kutlamış (DHA)

BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ
Türkiye kazanın yasını tutarken şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler yürek burktu.

Silah arkadaşları şehit Ceyhun Kalyoncu'nun doğum gününü böyle kutlamış (DHA)Silah arkadaşları şehit Ceyhun Kalyoncu'nun doğum gününü böyle kutlamış (DHA)

Görüntülerde silah arkadaşlarının sürprizi karşısına mutlu olup, gülümseyen Şehit Kalyoncu'nun mumlara üflediği anlar yer aldı.

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu (DHA)Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu (DHA)

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, bugün memleketi Rize'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den ensarlığa yakışır uğurlama! Cilvegözü ve Yayladağı’nda Geri dönüş heyecanı... Suriyeli STK’larla masa kuruluyor
Suriye’de çıkmaza giren Kandil’in 6-8 Ekim hayali! Mustafa Karasu’dan Esad-PKK-İsrail itirafı: Silah bırakmam dedi özerklik istedi
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ı işgale başladı! Şam’a 25 kilometre
Pazarlık zamanı! Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor?
Putin’in akıl hocası yalanıyla pazarlanan Alexander Dugin’den hadsiz sözler! Esad rejimi çökünce Türkiye’ye ve Erdoğan’a saldırdı
Narin Güran cinayetinde yasak aşk kavgası! Baran Güran’dan dikkat çeken paylaşım! Çözülme yaşanacak mı?
Beşar Esad’ın insan mezbahası Sednaya! 184 futbol sahası büyüklüğünde: İşkence merkezlerinin son durağı
Esad rejiminin hapishanesinde 21 yıldır mahkum olan Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu: Ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim
DEM Parti’ye Öcalan izni çıktı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Uygun bir günün belirlenmesi için çalışmamız olacak
Katil diktatör Esad’ın kaçışının ardındaki milyarlarca dolarlık yağma serveti | Rusya’ya nasıl kaçtı? | Takvim.com.tr Esad’ın kanlı parasının izini sürdü!
Sporun kalbi Turkuvaz’da atıyor! Dev zirve başladı! En iyiler ödüllerine kavuşacak
CANLI | Esad rejimi düştü Suriye’de yeni dönem: Muhaliflerden Şam’da kritik toplantı! Putin Beşar’la görüşecek mi?
Van’da 21 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 51 yaralı | Validen açıklama
Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı
Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...
SON DAKİKA