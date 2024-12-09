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Beşar Esad nasıl kaçtı? Suriye'nin Rusya'ya sığınan devrik lideri Esad'ın uçağı nasıl izini kaybetti?

BAAS rejiminin devrilmesi sonrası Beşar Esad'dan uzun bir süredir haber alınamıyordu. Rus haber ajansı TASS, "Esed ve ailesi Moskova’ya ulaştı. Rusya kendilerine sığınma teklif etti." haberini servis etti. Peki Esad nasıl kaçtı? Uçağının izini kaybetmesi için ne kullanıldı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 13:46 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 10:05
Beşar Esad nasıl kaçtı? Suriye’nin Rusya’ya sığınan devrik lideri Esad’ın uçağı nasıl izini kaybetti?

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Rus haber ajansı TASS, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve kendisine sığınma sağlandığını bildirdi.

RUSYA SIĞINMA TEKLİF ETTİ
TASS'ın Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esed'e sığınma sağladığı belirtildi. Esed ve ailesinin Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının insani gerekçelerle sağlandığı ifade edildi.

Haberde, Rus yetkililerin, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğine ilişkin Suriye'deki muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğu da kaydedildi.

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ESAD NASIL KAÇTI?
Açıklama, muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Suriye'nin eski cumhurbaşkanının nerede olduğuna dair spekülasyonlara son verdi. CNN International'ın Rusya muhabirinin canlı yayında bildirdiğine göre Moskova'daki Suriye büyükelçiliğini Rus askerleri devraldı. Büyükelçilikteki Suriye bayrağı ise indirildi.

Wall Street Journal Esad'ın eşi ve çocuklarının Moskova'ya muhaliflerin başlattığı operasyonun üçüncü gününde Moskova'ya gittiğini yazmıştı. Esad ve ailesinin Rusya'daki tam lokasyonu ise bilinmiyor.

Daha önce, Rus dışişleri bakanlığı Esad'ın "cumhurbaşkanlığından istifa etmeye karar verdiğini ve ülkeyi terk ettiğini, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını verdiğini" duyurmuştu.

Suriye'de iki önemli askeri üssü bulunan Rusya, Esad'ın sadık bir müttefiki ve onu iktidarda tutmak için Suriye'nin 13 yıllık iç savaşına müdahale etmişti.

Pazar sabahı erken saatlerde, savaşçıları direniş göstermeden şehre girdikten sonra İslamcı militan grup Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) ve müttefikleri "zorba Beşar Esad kaçtı" demişti.

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TRANSPONDER SİNYALİ KAPATILDI MI?

Esad'ın Pazar günü erken saatlerde Şam havaalanından bir Suriye Hava Yolları uçağına bindiğini söylediği yönündeydi. Suriye Hava Yolları'na ait bir Ilyushin Il-76T kargo uçağının yerel saatle 03.59'da havaalanından açıklanmayan bir varış noktasıyla havalandığını belirtildi.

Flightradar24'ün verilerine göre, uçak başlangıçta Esad'ın Alevi mezhebinin kalesi olan ve aynı zamanda iki önemli Rus askeri üssüne doğru uçtu.

Ancak Humus'un üzerinden uçtuktan sonra uçak U dönüşü yaptı ve irtifa kaybederken tekrar doğuya doğru uçmaya başladı. Uçağın sinyali, Humus'un yaklaşık 13 km batısında kayboldu. Dün "Esad'ın uçağının düşmüş olabileceği" iddiaları dolandı ancak uzmanlar uçağın transponder sinyalinin bilinçli olarak kapatıldığı üzerinde durdu.

TRANSPONDER SİNYALİ NEDİR?

Transponder sinyali çeşitli hava araçlarında bulunan, radar sorgulamasına cevap vermek için tasarlanmış ve hava aracının yer, hız gibi temel bilgilerini radyo frekanslarına yanıt olarak trafik kontrolörlerine ileten, uçağın en önemli iletişim sistemini oluşturan elektronik cihazdır.

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KAÇ MİLYON DOLARLA KAÇTI?

Dün yayıyan video görüntüleri, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'daki ana sarayının yakınındaki bir garajda bulunan araç koleksiyonunu gözler önüne serdi.

CNN tarafından doğrulanan ve koleksiyonun arasında araç kullanan bir kişi tarafından çekilen bir videoda, Batı Şam'da, Al-Mazzeh semtinin kuzeyinde bulunan büyük bir depoda 40'tan fazla lüks araç ortaya çıktı.

Görüntülerde görülen araçlar arasında, rutin fiyatı 3 milyon doların üzerinde olan kırmızı bir Ferrari F50, bir Lamborghini, bir Rolls Royce ve bir Bentley yer alırken, Esad'ın kaçarken yanında "kaç milyon dolar" götürdüğü, tüm taşınmazlarını bırakırken Moskova'da nerede kaldığı dünya gündeminde ilk soru işareti.

Esad'ın akıbeti ne oldu?

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 61 yıllık BAAS iktidarı çöktü, Beşar Esad mezalimi sona erdi. Esad pılını pırtını toplayıp ailesiyle birlikte Şam'ı terk etti... Ancak kaçtığı uçak bür süre sonra radardan kayboldu.

İngiltere merkezli Reuters, Esad'ın uçağının radardan çıkması sonrası bomba bir iddia ortaya attı.

"ESAD'IN UÇAĞI DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Konuya ilişkin yayımlanan haberde "Esad'ın uçağının neden ani bir dönüş yaparak haritadan kaybolduğu net değil. Esad'ın uçağı düşmüş olabilir. Esad, uçak kazasıyla ölmüş ya da öldürülmüş olabilir" denildi.



ABU DABİ'YE KAÇTI

Alman Bild ise Esad'ın Embraer Legacy 600 model bir jetle geride bıraktığımız gece Şam'dan havalanıp Abu Dabi'ye gittiğini yazdı.

Gambiya'da kayıtlı lüks uçak, son günlerde Şam ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında birkaç kez mekik dokudu ve muhtemelen rejim üyeleri ve Esad'ın akrabalarının yanı sıra paralarını da güvenli bir yere getirdi.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr)

BAKAN FİDAN: MUHTEMELEN SURİYE DIŞINDADIR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Beşar Esad'ın nerede olduğu soruldu. Bakan Fidan konuya ilişkin, "Esad'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" dedi.


RUSYA'DAN "KAÇTI" İTİRAFI

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Bakanlık, Esad'ın

"Esad görevi bırakma ve ülkeyi terk etme kararı aldı" duyurusu yapılan Bakanlık açıklamasında "Suriye Devlet Başkanı Esad, silahlı çatışmanın bazı katılımcılarıyla yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldı" denildi.

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