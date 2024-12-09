Beşar Esad nasıl kaçtı? Suriye’nin Rusya’ya sığınan devrik lideri Esad’ın uçağı nasıl izini kaybetti?

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KAÇ MİLYON DOLARLA KAÇTI?

Dün yayıyan video görüntüleri, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'daki ana sarayının yakınındaki bir garajda bulunan araç koleksiyonunu gözler önüne serdi.

CNN tarafından doğrulanan ve koleksiyonun arasında araç kullanan bir kişi tarafından çekilen bir videoda, Batı Şam'da, Al-Mazzeh semtinin kuzeyinde bulunan büyük bir depoda 40'tan fazla lüks araç ortaya çıktı.

Görüntülerde görülen araçlar arasında, rutin fiyatı 3 milyon doların üzerinde olan kırmızı bir Ferrari F50, bir Lamborghini, bir Rolls Royce ve bir Bentley yer alırken, Esad'ın kaçarken yanında "kaç milyon dolar" götürdüğü, tüm taşınmazlarını bırakırken Moskova'da nerede kaldığı dünya gündeminde ilk soru işareti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 61 yıllık BAAS iktidarı çöktü, Beşar Esad mezalimi sona erdi. Esad pılını pırtını toplayıp ailesiyle birlikte Şam'ı terk etti... Ancak kaçtığı uçak bür süre sonra radardan kayboldu.



İngiltere merkezli Reuters, Esad'ın uçağının radardan çıkması sonrası bomba bir iddia ortaya attı.

"ESAD'IN UÇAĞI DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Konuya ilişkin yayımlanan haberde "Esad'ın uçağının neden ani bir dönüş yaparak haritadan kaybolduğu net değil. Esad'ın uçağı düşmüş olabilir. Esad, uçak kazasıyla ölmüş ya da öldürülmüş olabilir" denildi.