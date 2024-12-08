Gençlik buluşmasında renkli anlar: Ağzına sağlık Reis! Başkan Erdoğan "Burası Muştur" türküsüne eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Gaziantep'teki anahtar teslimi töreni ve açılış programlarının ardından, gençlerle bir araya geldi.

Gaziantep Gençlik Buluşması kapsamında düzenlenen etkinlikte, şarkıcı Ersay Üner'in söylediği "Burası Muştur" türküsüne katılımcılarla birlikte eşlik eden Erdoğan, renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Başkan Erdoğan ʺBurası Muşturʺ türküsüne eşlik etti (Takvim.com.tr)

Gençlerle bir araya gelerek onların ilgisi ve coşkusuyla keyifli bir ortam oluşturan Başkan Erdoğan, programda samimi bir hava estirdi.