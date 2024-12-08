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Gençlik buluşmasında renkli anlar: Ağzına sağlık Reis! Başkan Erdoğan "Burası Muştur" türküsüne eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gerçekleştirdiği anahtar teslim töreni ve açılış programlarının ardından gençlerle bir araya geldi. Gaziantep Gençlik Buluşması Programında şarkıcı Ersay Üner'in seslendirdiği 'Burası Muştur' türküsüne eşlik etti. Ortaya renkli anlar çıktı.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 22:35 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 22:40
Gençlik buluşmasında renkli anlar: Ağzına sağlık Reis! Başkan Erdoğan Burası Muştur türküsüne eşlik etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki anahtar teslimi töreni ve açılış programlarının ardından, gençlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ʺBurası Muşturʺ türküsüne eşlik etti (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ʺBurası Muşturʺ türküsüne eşlik etti (Takvim.com.tr)

Gaziantep Gençlik Buluşması kapsamında düzenlenen etkinlikte, şarkıcı Ersay Üner'in söylediği "Burası Muştur" türküsüne katılımcılarla birlikte eşlik eden Erdoğan, renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Gençlik buluşmasında renkli anlar: Başkan Erdoğan "Burası Muştur" türküsüne eşlik etti

Başkan Erdoğan ʺBurası Muşturʺ türküsüne eşlik etti (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ʺBurası Muşturʺ türküsüne eşlik etti (Takvim.com.tr)

Gençlerle bir araya gelerek onların ilgisi ve coşkusuyla keyifli bir ortam oluşturan Başkan Erdoğan, programda samimi bir hava estirdi.

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