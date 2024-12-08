Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

Suriye'de 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı.
Katil oğlu katil Beşar Esad'ın kaçtığı, rejime bağlı komutanların da helikopterlerle ülkeyi terk ettiği öğrenildi.
Suriye muhalefet lideri Hadi El Bahra, "Esad rejimi yıkıldı" duyurusunu yaptı.
Zalim Beşar'ın devrilmesi sonrası Şam'daki camilerden şükür tekbirleri yükseldi.
"ŞAM ÖZGÜR, DİKTATÖR DÜŞTÜ"
Suriye'de muhaliflere yakın haber kanalları gelişmeyi "Acil" koduyla duyurdu.
Syrian TV, "DİKTATÖR DÜŞTÜ" manşetine attı. Syrian News Agency ise "Şam özgür... Esad rejimi düştü" başlığını kullandı.
SURİYE SOKAKLARI BAYRAM YERİ
Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları ise bayram yerine döndü.
"ÖZGÜR BİR SURİYE SİZİ BEKLİYOR"
Öte yandan Esad rejimini deviren muhalif hareket, Suriyeli sığınmacılara "ülkenize geri dönün" çağrısında bulundu.
"TEŞEKKÜR EDERİZ ERDOĞAN, TÜRKİYE OLMASAYDI ÖLMÜŞTÜK"
Türkiye'deki Suriyelileri de "dönüş" heyecanı sardı.
Türkiye'de doğan ve memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşındaki Suriyeli Elif, duygularını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e anlattı.
Küçük Elif, "Çok mutluyum, savaş bitti Halep'e geldik. Teşekkür ederiz Erdoğan, sen bize 10 sene tahammül ettin." dedi.
Öte yandan Halepli bir genç de "Türkiye olmasaydı biz ölürdük. Türkiye'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.