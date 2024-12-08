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Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan'a teşekkür

Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi çöktü. Katil oğlu katil Beşar Esad Şam'ı terk edip kaçtı. Beşar'ın devrilmesi sonrası Şam'daki camilerden şükür tekbirleri yükseldi. Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü. Esad rejimini deviren muhalif hareket, Suriyeli sığınmacılara "ülkenize geri dönün" çağrısında bulundu. "Dönüş" heyecanına kapılan Halepliler ise Başkan Erdoğan'a teşekkür edip "Türkiye olmasaydı ölmüştük" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 07:57 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 08:03
Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

Suriye'de 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

Katil oğlu katil Beşar Esad'ın kaçtığı, rejime bağlı komutanların da helikopterlerle ülkeyi terk ettiği öğrenildi.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

Suriye muhalefet lideri Hadi El Bahra, "Esad rejimi yıkıldı" duyurusunu yaptı.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

Zalim Beşar'ın devrilmesi sonrası Şam'daki camilerden şükür tekbirleri yükseldi.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

"ŞAM ÖZGÜR, DİKTATÖR DÜŞTÜ"

Suriye'de muhaliflere yakın haber kanalları gelişmeyi "Acil" koduyla duyurdu.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

Syrian TV, "DİKTATÖR DÜŞTÜ" manşetine attı. Syrian News Agency ise "Şam özgür... Esad rejimi düştü" başlığını kullandı.


CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAStı... Şamda şükür tekbirleri | Esadın uçağına ne oldu?
CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS'tı... Şam'da şükür tekbirleri | Esad'ın uçağına ne oldu?

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

SURİYE SOKAKLARI BAYRAM YERİ

Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları ise bayram yerine döndü.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

Rejimin devrilmesi, Esad'ın kaçısı büyük coşkuyla kutlandı.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

"ÖZGÜR BİR SURİYE SİZİ BEKLİYOR"

Öte yandan Esad rejimini deviren muhalif hareket, Suriyeli sığınmacılara "ülkenize geri dönün" çağrısında bulundu.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

"Özgür bir Suriye sizi bekliyor" denilen açıklamada, "Dünyanın her yerindeki yerinden edilmiş insanlara, özgür bir Suriye'nin sizi beklediğini söylüyoruz. Bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

"TEŞEKKÜR EDERİZ ERDOĞAN, TÜRKİYE OLMASAYDI ÖLMÜŞTÜK"

Türkiye'deki Suriyelileri de "dönüş" heyecanı sardı.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

Türkiye'de doğan ve memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşındaki Suriyeli Elif, duygularını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e anlattı.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

Küçük Elif, "Çok mutluyum, savaş bitti Halep'e geldik. Teşekkür ederiz Erdoğan, sen bize 10 sene tahammül ettin." dedi.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

Öte yandan Halepli bir genç de "Türkiye olmasaydı biz ölürdük. Türkiye'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

İşte kare kare Esad sonrası Suriye meydanları:


Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

- Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

- Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

- Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

- Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

- Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

- Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

- Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

- Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

- Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü

Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

- Hamas'tan Humus'a Şam'dan İdlib'e Suriye sokakları bayram yerine döndü

SON DAKİKA