Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye meydanları bayram yeri! Şam, Halep, Humus... Başkan Erdoğan’a teşekkür

"Özgür bir Suriye sizi bekliyor" denilen açıklamada, "Dünyanın her yerindeki yerinden edilmiş insanlara, özgür bir Suriye'nin sizi beklediğini söylüyoruz. Bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.



