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Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 18:12
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir'in cenazesine katılmak üzere yola çıktı. Yolculuk sırasında Kılıçdaroğlu ailesinin aracı maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı (Fotoğraf: AA)Kemal Kılıçdaroğlu dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı (Fotoğraf: AA)

DÜNÜRÜNÜN CENAZESİNE KATILDI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı.

Orhan Nadir için Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Nadir'in ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yakınları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Nadir'in cenazesi toprağa verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi! Kaza sonrası ilk görüntü!

Daha sonra Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Orhan Nadir, 7 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

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