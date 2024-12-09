İngiliz Financial Times’tan Suriye analizi: En büyük kazanan Erdoğan ve Türkiye

Financial Times'ın Suriye analizi (Ekran görüntüsü/FT internet sitesi) İNGİLİZ FT'DEN DİKKAT ÇEKEN SURİYE ANALİZİ Ülkedeki milyonlara yıllar boyunca zulüm ve işkence çektiren Esad rejiminin düşüşü dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin barış çabalarına yer veren İngiltere'nin dünyaca ünlü gazetesi Financial Times , "Türkiye: Suriye krizi Erdoğan için büyük bir zaferle sonuçlanabilir mi?" başlıklı bir analiz yayımladı.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)

İngiliz yayın organı, "Cumartesi günü, çatışma ve onun yarattığı milyonlarca mülteci nedeniyle değişen sınır şehirlerinden biri olan Gaziantep'te konuşan Erdoğan, Suriye'de "yeni bir diplomatik ve siyasi gerçeklik" ilan etti." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi.

EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN



Türkiye'nin savaş boyunca muhalifleri desteklediğini belirten ve 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı belirten gazete Başkan Erdoğan'ın 13 yıldır kapısının önünde süren Suriye iç savaşının yol açtığı istikrarsızlık ve yalnızlıkla mücadele ettikten sonra, Esad rejiminin çöküşünde en büyük kazananlardan biri olabileceği değerlendirmesinde bulundu.