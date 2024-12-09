İngiliz Financial Times’tan Suriye analizi: En büyük kazanan Erdoğan ve Türkiye

Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin başlattığı harekat sonrası rejim düştü Beşar Esad Şam'ı terk ederek Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.
Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin başlattığı harekat sonrası rejim düştü Beşar Esad Şam'ı terk ederek Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.
İNGİLİZ FT'DEN DİKKAT ÇEKEN SURİYE ANALİZİ
Ülkedeki milyonlara yıllar boyunca zulüm ve işkence çektiren Esad rejiminin düşüşü dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin barış çabalarına yer veren İngiltere'nin dünyaca ünlü gazetesi Financial Times, "Türkiye: Suriye krizi Erdoğan için büyük bir zaferle sonuçlanabilir mi?" başlıklı bir analiz yayımladı.
İngiliz yayın organı, "Cumartesi günü, çatışma ve onun yarattığı milyonlarca mülteci nedeniyle değişen sınır şehirlerinden biri olan Gaziantep'te konuşan Erdoğan, Suriye'de "yeni bir diplomatik ve siyasi gerçeklik" ilan etti." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi.
EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN
Türkiye'nin savaş boyunca muhalifleri desteklediğini belirten ve 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı belirten gazete Başkan Erdoğan'ın 13 yıldır kapısının önünde süren Suriye iç savaşının yol açtığı istikrarsızlık ve yalnızlıkla mücadele ettikten sonra, Esad rejiminin çöküşünde en büyük kazananlardan biri olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
SURİYE'DEKİ EN ETKİLİ YABANCI AKTÖR
İngiliz FT'ye göre, birçok analist, Erdoğan'ın, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad'ın düşüşünden sonra ülkenin en etkili yabancı aktörü olarak siyasi ve ekonomik kazanç elde edeceğine inanıyor.
Gazeteye konuşan Atlantik Konseyi üyesi Ömer Özkizilcik, "Başka herkes Suriyelileri terk ettiğinde, başka hiçbir devlet muhalefeti desteklemediğinde Türkiye onlardan vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.
ESAD TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI ELİN DEĞERİNİ HİÇBİR ZAMAN ANLAYAMADI
Başkan Erdoğan'ın son dönemde Esad'a çağrı yaptığına dikkat çeken gazete rejimin bu çağrıları cevapsız bıraktığını belirtti. Gazete Erdoğan'ın, "Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin değerini hiçbir zaman anlayamadı" sözlerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın muhalifleri desteklediğini ve bu yüzden diğer yabancı liderlerden daha avantajlı bir konum sağladığına dikkat çekilen analizde, "Esad'ın çöküşü Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon Suriyeli mültecinin geri dönmesine olanak sağlayacağı yönünde." ifadelerine yer verildi.
MİLYARLARCA DOLAR İNŞA PROJELERİ
Suriye'nin yeniden ihyasında Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken gazete, Başkan Erdoğan'la yakın bağları olan inşaat sektörünün yüz milyarlarca dolara ulaşması beklenen inşa projelerinde kazanç sağlayabileceğine yazdı. İngiliz FT, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birinin yöneticisinin "Eğer barış sağlanırsa, bu büyük bir fırsat olur" görüşüne de yer verdi.
FELAKET SENARYOSU DA YAZDILAR
Esad rejiminin ardından HTŞ'nin yeni bir göç dalgasına sebep olabileceğini iddia eden gazete bu değerlendirmesine ilişkin CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Üzgel'den görüş aldı. FT'ye konuşan Üzgel, Başkan Erdoğan'ı suçlayarak, yeni bir Afganistan'ın ortaya çıkması için koşulları yarattığını iddia etti.
SURİYE'DE NE OLMUŞTU?
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.
Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçmıştı.
SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.