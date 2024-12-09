PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İngiliz Financial Times'tan Suriye analizi: En büyük kazanan Erdoğan ve Türkiye

Suriye'de rejim düştü diktatör Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Konuyu köşesine taşıyan İngiliz Financial Times gazetesi Başkan Erdoğan'ın bu krizden büyük bir kazanım elde edebileceğine dair bir analiz yayımladı. FT'ye göre, herkes desteğini çekse bile yıllardır Suriye'deki muhalefeti destekleyen ve 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Erdoğan, ülkedeki en etkili yabancı aktör. Suriye'nin yeniden ihyasında Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken gazete, Başkan Erdoğan'la yakın bağları olan inşaat sektörünün yüz milyarlarca dolara ulaşması beklenen inşa projelerinde kazanç sağlayabileceğine yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 15:14 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 15:34
İngiliz Financial Times’tan Suriye analizi: En büyük kazanan Erdoğan ve Türkiye

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin başlattığı harekat sonrası rejim düştü Beşar Esad Şam'ı terk ederek Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

Financial Times'ın Suriye analizi (Ekran görüntüsü/FT internet sitesi) Financial Times'ın Suriye analizi (Ekran görüntüsü/FT internet sitesi)

İNGİLİZ FT'DEN DİKKAT ÇEKEN SURİYE ANALİZİ

Ülkedeki milyonlara yıllar boyunca zulüm ve işkence çektiren Esad rejiminin düşüşü dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin barış çabalarına yer veren İngiltere'nin dünyaca ünlü gazetesi Financial Times, "Türkiye: Suriye krizi Erdoğan için büyük bir zaferle sonuçlanabilir mi?" başlıklı bir analiz yayımladı.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)

İngiliz yayın organı, "Cumartesi günü, çatışma ve onun yarattığı milyonlarca mülteci nedeniyle değişen sınır şehirlerinden biri olan Gaziantep'te konuşan Erdoğan, Suriye'de "yeni bir diplomatik ve siyasi gerçeklik" ilan etti." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi.

EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN

Türkiye'nin savaş boyunca muhalifleri desteklediğini belirten ve 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı belirten gazete Başkan Erdoğan'ın 13 yıldır kapısının önünde süren Suriye iç savaşının yol açtığı istikrarsızlık ve yalnızlıkla mücadele ettikten sonra, Esad rejiminin çöküşünde en büyük kazananlardan biri olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeliler Türkiye'de yaptıkları kutlamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. (AFP)Suriyeliler Türkiye'de yaptıkları kutlamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. (AFP)

SURİYE'DEKİ EN ETKİLİ YABANCI AKTÖR

İngiliz FT'ye göre, birçok analist, Erdoğan'ın, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad'ın düşüşünden sonra ülkenin en etkili yabancı aktörü olarak siyasi ve ekonomik kazanç elde edeceğine inanıyor.

Gazeteye konuşan Atlantik Konseyi üyesi Ömer Özkizilcik, "Başka herkes Suriyelileri terk ettiğinde, başka hiçbir devlet muhalefeti desteklemediğinde Türkiye onlardan vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.

Suriyeliler Türkiye'de yaptıkları kutlamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. (AFP)Suriyeliler Türkiye'de yaptıkları kutlamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. (AFP)

ESAD TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI ELİN DEĞERİNİ HİÇBİR ZAMAN ANLAYAMADI

Başkan Erdoğan'ın son dönemde Esad'a çağrı yaptığına dikkat çeken gazete rejimin bu çağrıları cevapsız bıraktığını belirtti. Gazete Erdoğan'ın, "Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin değerini hiçbir zaman anlayamadı" sözlerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın muhalifleri desteklediğini ve bu yüzden diğer yabancı liderlerden daha avantajlı bir konum sağladığına dikkat çekilen analizde, "Esad'ın çöküşü Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon Suriyeli mültecinin geri dönmesine olanak sağlayacağı yönünde." ifadelerine yer verildi.

MİLYARLARCA DOLAR İNŞA PROJELERİ

Suriye'nin yeniden ihyasında Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken gazete, Başkan Erdoğan'la yakın bağları olan inşaat sektörünün yüz milyarlarca dolara ulaşması beklenen inşa projelerinde kazanç sağlayabileceğine yazdı. İngiliz FT, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birinin yöneticisinin "Eğer barış sağlanırsa, bu büyük bir fırsat olur" görüşüne de yer verdi.

FELAKET SENARYOSU DA YAZDILAR

Esad rejiminin ardından HTŞ'nin yeni bir göç dalgasına sebep olabileceğini iddia eden gazete bu değerlendirmesine ilişkin CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Üzgel'den görüş aldı. FT'ye konuşan Üzgel, Başkan Erdoğan'ı suçlayarak, yeni bir Afganistan'ın ortaya çıkması için koşulları yarattığını iddia etti.

CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Suriyeliler Şama akın ediyorCANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Suriyeliler Şama akın ediyor



SURİYE'DE NE OLMUŞTU?
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Paşamıza da ulaştık | Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir?
İngiliz Financial Times’tan Suriye analizi: En büyük kazanan Erdoğan ve Türkiye
Halkbank
CIA-İsrail’den şeytani Suriye planı! Michael Rubin’in Tartus’a ABD üssü Lazkiye’ye Alevi özerk yapı hayali: Türkiye Hatay’da işgalci
CANLI | Münbiç terörden temizlendi! PKK/YPG’liler esir alındı: Kafa kesmek yok yargılanacaklar
Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu
CHP Şam’a hangi yüzle gidecek? Özel’den Esad çarkı İmamoğlu’ndan mezhepçilik suçlaması: Emevi Camii’ndeki şükür secdesi huzursuz etti
Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek
2025 BRÜT VE NET ÜCRET TABLOSU | Asgari ücret zammı için ortak açıklama geldi! Masadaki rakam ne? %25-%44 arası...
Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden kurtulanlar dehşeti anlattı! Zorla tecavüz, pres makinesi, işkence...
Derbi sonrası yıldız isme şok tepki!
EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı
Beşar Esad nasıl kaçtı? Suriye’nin Rusya’ya sığınan devrik lideri Esad’ın uçağı nasıl izini kaybetti?
Gözler Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanacak! Asgari ücret, enflasyon, terörle mücadele...
Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet
SON DAKİKA