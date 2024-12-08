Esad'ın akıbeti ne oldu? İngilizler "Uçağı düştü" dedi... Almanlar kaçış rotasını verdi... Bakan Fidan'dan açıklama

Konuya ilişkin yayımlanan haberde "Esad'ın uçağının neden ani bir dönüş yaparak haritadan kaybolduğu net değil. Esad'ın uçağı düşmüş olabilir. Esad, uçak kazasıyla ölmüş ya da öldürülmüş olabilir" denildi.

Esad'ın akıbeti ne oldu?





ABU DABİ'YE KAÇTI

Alman Bild ise Esad'ın Embraer Legacy 600 model bir jetle geride bıraktığımız gece Şam'dan havalanıp Abu Dabi'ye gittiğini yazdı.



Gambiya'da kayıtlı lüks uçak, son günlerde Şam ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında birkaç kez mekik dokudu ve muhtemelen rejim üyeleri ve Esad'ın akrabalarının yanı sıra paralarını da güvenli bir yere getirdi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr)



BAKAN FİDAN: MUHTEMELEN SURİYE DIŞINDADIR



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Beşar Esad'ın nerede olduğu soruldu. Bakan Fidan konuya ilişkin, "Esad'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" dedi.



