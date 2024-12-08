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Esad'ın akıbeti ne oldu? İngilizler "Uçağı düştü" dedi... Almanlar kaçış rotasını verdi... Bakan Fidan'dan açıklama

BAAS rejiminin devrilmesi sonrası Beşar Esad'dan uzun bir süredir haber alınamıyor. Esad'ın uçağının radardan çıkmasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. İngiltere merkezli Reuters "Esad'ın uçağı düşmüş olabilir" haberini servis etti. Alman Bild ise Esad'ın Gambiya bayraklı lüks bir jetle Abu Dabi'ye kaçtığını, bahse konu uçağın Şam - BAE hattında mekik dokuduğunu yazdı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Esad'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" dedi.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 13:15
Esad’ın akıbeti ne oldu? İngilizler Uçağı düştü dedi... Almanlar kaçış rotasını verdi... Bakan Fidan’dan açıklama

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Suriye'de 61 yıllık BAAS iktidarı çöktü, Beşar Esad mezalimi sona erdi.

Esad pılını pırtını toplayıp ailesiyle birlikte Şam'ı terk etti... Ancak kaçtığı uçak bür süre sonra radardan kayboldu.

İngiltere merkezli Reuters, Esad'ın uçağının radardan çıkması sonrası bomba bir iddia ortaya attı.
Esad'ın akıbeti ne oldu?


"ESAD'IN UÇAĞI DÜŞMÜŞ OLABİLİR"


Konuya ilişkin yayımlanan haberde "Esad'ın uçağının neden ani bir dönüş yaparak haritadan kaybolduğu net değil. Esad'ın uçağı düşmüş olabilir. Esad, uçak kazasıyla ölmüş ya da öldürülmüş olabilir" denildi.



ABU DABİ'YE KAÇTI
Alman Bild ise Esad'ın Embraer Legacy 600 model bir jetle geride bıraktığımız gece Şam'dan havalanıp Abu Dabi'ye gittiğini yazdı.

Gambiya'da kayıtlı lüks uçak, son günlerde Şam ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında birkaç kez mekik dokudu ve muhtemelen rejim üyeleri ve Esad'ın akrabalarının yanı sıra paralarını da güvenli bir yere getirdi.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr)

BAKAN FİDAN: MUHTEMELEN SURİYE DIŞINDADIR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Beşar Esad'ın nerede olduğu soruldu. Bakan Fidan konuya ilişkin, "Esad'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" dedi.

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