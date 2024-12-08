Türkiye’den Esad’sız Suriye için ilk yorum! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan taraflara SDGPKK/YPG uyarısı

Suriye'de 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı.



Katil oğlu katil Beşar Esad Şam'ı terk ederken, devrik rejimin son başbakanı Celali tüm yetkilerini muhaliflere devretti.



"MİLYONLARCA SURİYELİ ARTIK ÜLKELERİNE DÖNEBİLİRLER"



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 'Doha Forum 2024'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Türkiye, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor. Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli. Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz. Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz.



ESED NEREDE?



(Esed'in nerede olduğu bilgisi) Bununla ilgili herhangi bir yorum yapamam, muhtelemen Suriye dışındadır.

Suriye'nin istikrarı için çok uzun zamandır çaba gösteriyoruz. Bunlar zorlu ve yoğun çalışılması gereken zamanlar. Bölgesel ülkelerin yeni Suriye'yi zorluk çıkarmayan bir yapı olarak görmesi gerekiyor.