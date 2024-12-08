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Türkiye'den "Esad'sız Suriye" için ilk yorum! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan taraflara SDG(PKK/YPG) uyarısı

Suriye'de zalim Esad'ın dönemi sona erdi. Muhalifler Şam'ı ele geçirdi, Beşar Esad ardına bile bakmadan kaçtı. BAAS rejiminin sona ermesiyle Suriye bayrağı da değişirken Türkiye'den yaşananlara ilişkin ilk değerlendirme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'daki Suriye zirvesinde "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Esad'a yönelik çağrılarını anımsatan Fidan, "Rejim yavaş yavaş çöküyordu, biz de bunu görüyorduk" dedi. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşası konusunda elinden geleni yapacağını belirten Fidan, SDG (PKK/YPG) konusunda da bölgedeki aktörleri uyardı.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 13:21 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 13:37
Türkiye’den Esad’sız Suriye için ilk yorum! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan taraflara SDGPKK/YPG uyarısı

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Suriye'de 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı.

Katil oğlu katil Beşar Esad Şam'ı terk ederken, devrik rejimin son başbakanı Celali tüm yetkilerini muhaliflere devretti.

"MİLYONLARCA SURİYELİ ARTIK ÜLKELERİNE DÖNEBİLİRLER"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 'Doha Forum 2024'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Türkiye, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor. Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli. Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz. Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz.

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ESED NEREDE?

(Esed'in nerede olduğu bilgisi) Bununla ilgili herhangi bir yorum yapamam, muhtelemen Suriye dışındadır.

Suriye'nin istikrarı için çok uzun zamandır çaba gösteriyoruz. Bunlar zorlu ve yoğun çalışılması gereken zamanlar. Bölgesel ülkelerin yeni Suriye'yi zorluk çıkarmayan bir yapı olarak görmesi gerekiyor.



"REJİM YAVAŞ YAVAŞ ÇÖKÜYORDU, BİZ DE BUNU GÖRÜYORDUK"

Sayın Cumhurbaşkanımız son birkaç aydır Esed'e ulaşmaya çalıştı ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Biz Suriye'deki sorunları yakından biliyoruz. Rejim yavaş yavaş çöküyordu, biz de bunu görüyorduk. Onlarla herhangi bir temasımız olmadı.

"TÜRKİYE SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Astana sürecinin savaşı dondurmasından bu yana rejimin son derece değerli bir zamanı vardı problemlerle baş edebilmek için. Ancak 2016'dan bu yana yüksek bir gerilimle süreci yönettiler. Mevcut problemleri çözmek için adım atmadılar. Bu aslında bir mermi bile atılmadan Halep'in neden düştüğünü açıklıyor. Türkiye, komşu ülkelerle birlikte Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için elinden geleni yapacak. Yeni yönetim ile işbirliği yapılacak.

Muhalif güçler farklı gruplardan oluşuyor ancak bir koordinasyon mekanizmaları var aralarında. Ellerinde çok daha büyük bir iş var başarmaları gereken. Umarız ki biraraya gelerek geçiş dönemini sağlıklı bir şekilde tesis edebilirler. DEAŞ ve diğer terör örgütleri konusunda aynı endişedeyiz. Bu durumu kullanmalarını istemiyoruz. ABD'li dostlarımızla görüşme halindeyiz, bu terör örgütlerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı kendimizi savunma hakkımız olduğunu biliyorlar.


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