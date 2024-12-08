TSK’dan diplomasi trafiği: Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 8 Aralık 2024 tarihinde NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmelerde, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile görüştü (Ekran görüntüsü)

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher CAVOLI ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony RADAKIN ile 8 Aralık 2024 tarihinde ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."