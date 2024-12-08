Devrik BAAS’ın son başbakanı Gazi el-Celali görevi devretmeye böyle gitti! İşte Esed’siz Suriye’nin yeni bayrağı

Suriye'de 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esed dönemi tarihe karıştı. Katil Hafız Esed'in katil oğlu Beşar'ın kaçtığı, rejime bağlı komutanların da helikopterlerle ülkeyi terk ettiği öğrenildi.



Zalim Esed'in devrilmesi sonrası Şam'daki camilerden şükür tekbirleri yükseldi. Suriye meydanları bayram yerine döndü.



Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi El Bahra, "Mültecilere ve yerinden edilmiş insanlara şunu söylüyorum: Suriye'nin size ihtiyacı var ve yakında geri döneceksiniz ki birlikte kutlayalım" dedi.





DEVRİK BAAS'IN DEVRİK BAŞBAKANI GÖREVİ BÖYLE DEVRETTİ



Devrik BAAS rejiminin başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti. Celali daha sonra Şam'daki evinden ayrılıp muhalif güçlere teslim oldu.



Suriye'nin eli kanlı rejiminin son başbakanı "Esad'la en son dün akşam konuştum, nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Celali'nin silahlı muhalifler eşliğinde görevden el çektiği anlar tarihe geçti.



Esed ise göçe zorladığı binlerce Müslüman'a yaşattığını kendi yaşadı... "Mülteci" konumuna düştü.