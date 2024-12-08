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Devrik BAAS'ın son başbakanı Gazi el-Celali görevi devretmeye böyle gitti! İşte Esed'siz Suriye'nin yeni bayrağı

Devrik BAAS rejiminin başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Şam'daki evinden ayrılıp muhalif güçlere teslim oldu. Celali, silahlı muhalifler eşliğinde görevi devretmeye gitti. O anlar tarihe geçti. Suriye'de tesis edilen yeni dönemle birlikte ülkenin bayrağı da değişti. İşte özgürleşen Suriye'nin yeni bayrağı...

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 11:21 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 12:26
Devrik BAAS’ın son başbakanı Gazi el-Celali görevi devretmeye böyle gitti! İşte Esed’siz Suriye’nin yeni bayrağı

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Suriye'de 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esed dönemi tarihe karıştı. Katil Hafız Esed'in katil oğlu Beşar'ın kaçtığı, rejime bağlı komutanların da helikopterlerle ülkeyi terk ettiği öğrenildi.

Zalim Esed'in devrilmesi sonrası Şam'daki camilerden şükür tekbirleri yükseldi. Suriye meydanları bayram yerine döndü.

Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi El Bahra, "Mültecilere ve yerinden edilmiş insanlara şunu söylüyorum: Suriye'nin size ihtiyacı var ve yakında geri döneceksiniz ki birlikte kutlayalım" dedi.

Suriye'de tarihi görüntüler!



DEVRİK BAAS'IN DEVRİK BAŞBAKANI GÖREVİ BÖYLE DEVRETTİ

Devrik BAAS rejiminin başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti. Celali daha sonra Şam'daki evinden ayrılıp muhalif güçlere teslim oldu.

Suriye'nin eli kanlı rejiminin son başbakanı "Esad'la en son dün akşam konuştum, nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Celali'nin silahlı muhalifler eşliğinde görevden el çektiği anlar tarihe geçti.

Esed ise göçe zorladığı binlerce Müslüman'a yaşattığını kendi yaşadı... "Mülteci" konumuna düştü.

Suriye'nin yeni bayrağı (Takvim.com.tr)Suriye'nin yeni bayrağı (Takvim.com.tr)



SURİYE'NİN BAYRAĞI DEĞİŞTİ

Suriye'de tesis edilen yeni dönemle birlikte ülkenin bayrağı da değişti.

Yeşil, beyaz, siyah şeritler üzerine dizili 3 kırmızı yıldızın olduğu bayrak Esed sonrası Suriye'yi simgeleyen yeni bayrak oldu.

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