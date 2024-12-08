Suriye'de 61 yıllık BAAS iktidarı çöktü. Beşar Esad mezalimi sona erdi.



Esad pılını pırtını toplayıp Şam'ı terk etti... Göçe zorladığı binlerce Müslaman'a yaşattığını kendi yaşadı. "Mülteci" konumuna düştü.





MUHALİFLER DEVLET TELEVİZYONUNDAN BİLDİRİ OKUDU



Rejim karşıtı silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esed rejiminin çökmesinin ardından, Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, bir grup muhalif, Esed'in devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu.

Suriye devlet televizyonu, rejimin çökmesinin ardından bir grup muhalifin açıklama yaptığı bir video yayınladı.