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Beşar mülteci, Suriye özgür! Şam'daki devlet televizyonunda Esed'in selasını okuyan bildiri... Putları yıkan devrim

Esad rejimi fiilen çöktü. Suriye kasabı Beşar Esed, pılını pırtını toplayıp kaçtı. Suriye devlet televizyonunda ise rejimin selasını okuyan bildiri yayımlandı. Esed'in devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu. "Yaşasın bütün Suriyelilerin özgür Suriye devleti" denildi. Öte yandan Suriye'nin dört bir yanında bulunan Esad heykelleri tekbirlerle yerle yeksan edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 09:48 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 10:32
Beşar mülteci, Suriye özgür! Şam’daki devlet televizyonunda Esed’in selasını okuyan bildiri... Putları yıkan devrim

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Suriye'de 61 yıllık BAAS iktidarı çöktü. Beşar Esad mezalimi sona erdi.

Esad pılını pırtını toplayıp Şam'ı terk etti... Göçe zorladığı binlerce Müslaman'a yaşattığını kendi yaşadı. "Mülteci" konumuna düştü.

Muhalifler başkanlık sarayında



MUHALİFLER DEVLET TELEVİZYONUNDAN BİLDİRİ OKUDU

Rejim karşıtı silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esed rejiminin çökmesinin ardından, Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, bir grup muhalif, Esed'in devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu.

Suriye devlet televizyonu, rejimin çökmesinin ardından bir grup muhalifin açıklama yaptığı bir video yayınladı.

Muahlifler Suriye devlet televizyonunda bildiri okudu (Takvim.com.tr)Muahlifler Suriye devlet televizyonunda bildiri okudu (Takvim.com.tr)

TÜM TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILDI

Videoda, Esed'in devrildiği ve hapishanelerdeki tüm tutukluların serbest bırakıldığı bildirildi.

Muhalif grup adına açıklamayı yapan kişi, tüm muhalifleri ve vatandaşlara "özgür Suriye devletinin" kurumlarını koruması yönünde çağrı yaparak, "Yaşasın bütün Suriyelilerin özgür Suriye devleti" ifadesini kullandı.

Şam'daki Esad heykeli yıkıldı (Takvim.com.tr)Şam'daki Esad heykeli yıkıldı (Takvim.com.tr)

TEKBİRLERLE YIKILDI

Suriye'nin dört bir yanında bulunan Esad heykelleri tekbirlerle yerle yeksan edildi. Şam, Lazkiye ve Tartus'ta Hafız Esad'a ait heykeller yıkıldı.

Lazkiye'deki Esed heykeli yıkıldı (Takvim.com.tr)Lazkiye'deki Esed heykeli yıkıldı (Takvim.com.tr)


SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

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Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

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Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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