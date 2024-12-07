Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze soykırımına sert tepki: "Post-modern bir Holokost"

Emine Erdoğan, Katar'da düzenlenen ʺDoha Forum 2024ʺe katıldı (Fotoğraf: AA)
"FİLİSTİN'DE TANIK OLDUĞUMUZ ŞEY BİR SAVAŞ DEĞİL"
"Filistin'de tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu, sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabası." açıklamasını yapan Emine Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"İnsanlık olarak sahip olduğumuz tüm kutsalların kirletilebildiği, tüm müşterek değerlerin yozlaştırılabildiği, bir grup insanın çıkarı için kalan herkesin ve her şeyin değersizleştirilebildiği keyfi bir sistemin zorla dayatılması. Küçük bir ideolojik azınlığın gerçeklikten kopuk planlarını işletmek için kurduğu bu bencil düzeni her şeyden önce bir insan, bir Müslüman olarak reddediyorum."
Bu saldırgan tahakküm karşısında, dünyanın içinde bulunduğu utanç verici acziyet ve ikiyüzlü siyasetin kabul edilemez bir seviyede olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını dokunulmaz bir kutsal gibi savunan Batılı ülkelerin, bu uğurda katledilen onbinlerce Gazzeli masum karşısındaki sessizliğinden ne anlamamız gerekiyor? İnsan Hakları Beyannamesinde ve uluslararası birçok sözleşmede hakları koruma altına alınmış 'insan' tanımı, sadece Batı'nın belirlediği sınırlar içindekileri mi kapsıyor? Unutmayalım ki, sonraki nesillerin ibret alacağı bir tarih yazılırken, durduğumuz nokta bizleri tanımlayacak." diye konuştu.
Emine Erdoğan, Katar'da düzenlenen ʺDoha Forum 2024ʺe katıldı (Fotoğraf: AA)
"HZ. İBRAHİM'İN MİRASINA SIMSIKI SARILIYORUZ"
Bunun bir emanet ve miras meselesi olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Devraldığımız küresel insani değerler emanetine ne pahasına olursa olsun sahip çıkabilme ve ardımızda daha adil bir dünya miras bırakabilme meselesi. Dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun, insanı merhametle kucaklayan, özü itibarıyla değerli gören bir inanç ve medeniyeti savunma ve yüceltme meselesi." değerlendirmesini yaptı.
"Filistin için tek yürek olan bizler, tüm insanlığı manevi çocukları kabul eden, Hz. İbrahim'in mirasına sımsıkı sarılıyoruz." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, "O, 'İlahi azabı hak etmiş şehirlerde bile en azından 10 masum bulunur' diyen, eşsiz bir önderdi. Hz. İbrahim ve diğer tüm peygamberlerimiz başta olmak üzere, bütün iyilik öncülerinin, kendilerini adadıkları barış ve selamet yolunu izliyoruz." dedi.
Emine Erdoğan, Katar'da düzenlenen ʺDoha Forum 2024ʺe katıldı (Fotoğraf: AA)
"GAZZELİLER ONURLU DİRENİŞİYLE, HEPİMİZE UNUTTUĞUMUZ FAZİLETLERİ HATIRLATIYOR"
Filistin'e bakıldığında, bugünkü yıkım ve gözyaşının ötesindeki, binlerce yıllık medeniyetin izlerinin, eşsiz kültürünün ve doğasının görülmesi gerektiğine işaret eden Emine Erdoğan, "Bunun için, unutturmaya çalıştıkları gerçek Filistin'i, 1945, hatta 1900'ler öncesindeki tarihiyle öğrenmeyi, hafızalarımızda canlı bir şekilde yaşatmayı bir görev bilmeliyiz. Zira bu tarihten öğrenecek çok şeyimiz var." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:
"Gazzeliler onurlu direnişiyle, zalim karşısında yılmayan, vakar duruşlarıyla hepimize unuttuğumuz faziletleri hatırlatıyor. Kurumuş kalplerimize ruh kazandırıyor, vicdanlarımızı güçlendirerek doğruyu yanlıştan ayırt edebilen birer pusulaya dönüştürüyor. Bugün dünyanın her yanındaki mitinglerle şahit olduğumuz uyanış, yeni bir dünyanın doğuşunu da müjdeliyor. Bu yüzden, belki de en önemlisi Gazze, soykırım ve işgalin kararttığı hayatlarımızı umudun ışığıyla aydınlatıyor.
Umut, yalnızca bir his değildir, umut etmek, bir tercihtir. Her sabah kalkıp, her şeye rağmen yeniden, yine aynı şevk ve cesaretle aydınlık bir geleceğe inanmayı seçmektir. Ailesini kaybeden, evinden sürülen, kimliğinden eşyasına sahip olduğu her şeyi yağmalanan Gazzelilerin her şeye rağmen taşıdıkları umut, bizi ayakta tutuyor."
Geçen yıl 15 Kasım'da, İstanbul'da, lider eşleriyle yaptıkları "Filistin için Tek Yürek" olma çağrısını buradan bir kez daha yinelemek istediğini belirten Emine Erdoğan, "Gelin, bu umut etrafında birleşelim ve ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürelim. Bugün hala kurtarabileceğimiz masumlar için, hemen şimdi, ama'sız, niye'siz bir ateşkes çağrımızı daha da yüksek haykıralım." dedi.
Emine Erdoğan, Katar'da düzenlenen ʺDoha Forum 2024ʺe katıldı (Fotoğraf: AA)
TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE 88 BİN TON İNSANİ YARDIM
Türkiye'nin, gerek Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması gerekse Filistin'in bağımsız bir devlet olarak var olması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurgulayan Emine Erdoğan, "88 bin ton insani yardımla Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumundayız." dedi.
Bu noktada, Katar'ın arabuluculuk ve ateşkes çabalarındaki rolünü çok önemli bulduklarını ve takdir ettiklerini dile getiren Emine Erdoğan, "Diplomasi ve diyalogun merkez noktası haline gelen Doha Forum'un bu seneki buluşmalarının hayırlara vesile olmasını diliyor, programda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, konuşmasını İsrail tarafından şehit edilen, Gazze İslam Üniversitesi Profesörü Yazar ve Şair Rifat Alerir'in şiirinden "Eğer ölmem gerekiyorsa, Sen yaşamalısın, hikayemi anlatmak için. Eğer ölmem gerekiyorsa, dilerim umut getirsin, dilerim, bir hikaye olsun." alıntısıyla tamamlarken, "Profesör Rifat'ın, kurtaramadığımız yavrumuz Hind Recep'in, dedesinin kollarında can veren Riim'in ve nicelerinin hikayesi hepimize emanet. Filistin'in hikayesi, bizim ortak mirasımız. Sayıların ve savaşın ötesindeki Filistin'e ve Filistinlilere sahip çıkma cesareti gösteren herkesi yürekten selamlıyorum." dedi.