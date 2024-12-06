MİT PKK’nın Suriye’deki sözde sorumlularından Serhat Özmen’i yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı , PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanmasına ağır bir darbe daha indirdi.

Özmen'in 2018 yılında örgütün istihbarat kadrolarına geçiş yaparak bu alanda önemli bir rol oynadığı belirtildi.

SURİYE VE IRAK

2023 yılı başından itibaren Irak'taki istihbarat yapılanmasında terör faaliyetlerini yürüten Serhat Özmen, PKK/KCK'nın hem Suriye hem de Irak bölgesindeki operasyonlarında aktif olarak yer aldı.

MİT PKK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yakalayıp Türkiye'ye getirdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

MİT YURT DIŞINDA PAKETLEYİP GETİRDİ

MİT'in yürüttüğü özel operasyon sonucunda yurtdışında yakalanan Özmen, örgüte yönelik istihbarat çalışmalarında önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.