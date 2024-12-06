SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MİT PKK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yakaladı

MİT terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha indirdi. PKK'nın Suriye’deki sözde sorumlularından Serhat Özmen yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. PKK'ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen'in, uzun yıllar boyunca farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıda önemli görevler üstlendiği tespit edildi. Söz konusu teröristin Suriye ve Irak'ta örgütün istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:02 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:23
MİT PKK’nın Suriye’deki sözde sorumlularından Serhat Özmen’i yakaladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanmasına ağır bir darbe daha indirdi.

Örgütün Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT kargo!

2014'DE ÖRGÜTE KATILDI
PKK/KCK'ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen'in, uzun yıllar boyunca farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıda önemli görevler üstlendiği tespit edildi.

PKK'lı terörist Serhat Özmen (Takvim.com.tr)PKK'lı terörist Serhat Özmen (Takvim.com.tr)

Özmen'in 2018 yılında örgütün istihbarat kadrolarına geçiş yaparak bu alanda önemli bir rol oynadığı belirtildi.

SURİYE VE IRAK
2023 yılı başından itibaren Irak'taki istihbarat yapılanmasında terör faaliyetlerini yürüten Serhat Özmen, PKK/KCK'nın hem Suriye hem de Irak bölgesindeki operasyonlarında aktif olarak yer aldı.

MİT PKK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yakalayıp Türkiye'ye getirdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)MİT PKK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yakalayıp Türkiye'ye getirdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

MİT YURT DIŞINDA PAKETLEYİP GETİRDİ
MİT'in yürüttüğü özel operasyon sonucunda yurtdışında yakalanan Özmen, örgüte yönelik istihbarat çalışmalarında önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

MİT'in bu operasyonu, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve PKK/KCK'nın çözülmesine yönelik stratejik adımlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriyeden çarpıcı kareler... Tel Rıfatta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...Suriyeden çarpıcı kareler... Tel Rıfatta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi
CANLI | Önce Hama sonra Şam! Muhalifler adım adım ilerliyor: Humus kent merkezine girdiler
HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!
Ücretli randevu yalanı patladı işin aslını TAKVİM araştırdı: İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde katkı payı yarı yarıya düşüyor
MİT PKK’nın Suriye’deki sözde sorumlularından Serhat Özmen’i yakaladı
Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı! İstenen cezalar belli oldu! Ses kayıtları ortaya çıktı
Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi
CHP’de kurultay kazanı: Özgür Özel’den rest! Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi Mansur Yavaş’a koştu! Ekrem İmamoğlu ne dedi?
Adnan Oktar hapiste de rahat durmadı! Sözleri şaşkınlık yarattı! Kedicik mahkemede aşkını haykırdı
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek
Alman Spiegel Batı’nın Türkiye’ye ihtiyacı var dedi: Suriye’nin geleceği için adres Başkan Erdoğan
Resmi Gazete’de yayımlandı! Okullarda kıyafet serbestliği kaldırıldı: Sade ve kullanışlı olacak
Jose Mourinho’dan Dursun Özbek’e şok yanıt! Utandım
Narin cinayetinde kilit ismin avukatı konuştu! O kişiden de şüphelenilmeli! Nevzat Bahtiyar telefonla konuşurken duymuş
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL
SON DAKİKA