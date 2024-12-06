İnsan kaçakçılığı kamerada! MİT’in operasyonu sonucunda 13 kişi tutuklandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve güvenlik güçlerinin insan kaçakçılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 20 kişiden 13'ü tutuklandı. MİT'ten insan kaçakçılığına büyük darbe: 13 kişi tutuklandı! 10 KAMU GÖREVLİSİ 14 KİŞİ YAKALANDI



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlediği operasyonda insan kaçakçılığı suçlamasıyla 10'u kamu görevlisi 14 kişi gözaltına aldı. Operasyonda, 12 yasa dışı göçmen yakalandı. MİT'in istihbarat çalışması sonucu, kaçakçıların daha büyük bir şebekeye bağlı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, şebekenin Türkiye'deki organizatörlerinden H.B.A, yurt dışına kaçmak üzereyken Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alındı. H.B.A'nın Kilis'teki villasında yapılan aramada ise Suriye vatandaşı F.H. yakalandı. MİT tarafından şebekenin Türkiye'deki yöneticilerinden olduğu belirlenen M.A. da Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla gözaltına alındı.