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Başkan Erdoğan'dan Feridun Hadi Sinirlioğlu’na tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 57 üye ülkenin oy birliğiyle AGİT Genel Sekreterliği’ne atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ederek,"Yeni görevinin Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 18:27 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 18:53
Başkan Erdoğan’dan Feridun Hadi Sinirlioğlu’na tebrik mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 57 üye ülkenin oy birliğiyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti. Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum."

Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı (Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan'dan Feridun Hadi Sinirlioğlu'na tebrik mesajı

Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının yeni Genel Sekreteri oldu!Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının yeni Genel Sekreteri oldu!
Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri oldu!

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