Başkan Erdoğan’dan Feridun Hadi Sinirlioğlu’na tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 57 üye ülkenin oy birliğiyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti. Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum."

Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı (Ekran görüntüsü)