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Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY’nin silahlanma faaliyetlerine tepki: İzlenen politika yanlış

Dışişleri Bakanlığı, son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, Rum yönetiminin izlediği politikanın yanlış olduğunu vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 18:51 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 19:07
Dışişleri Bakanlığı’ndan GKRY’nin silahlanma faaliyetlerine tepki: İzlenen politika yanlış

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Dışişleri Bakanlığı, son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

GKRY’nin silahlanma faaliyetlerine tepki (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)GKRY’nin silahlanma faaliyetlerine tepki (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Yapılan açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin izlediği politikanın yanlış olduğunun altı çizilerek, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.

GKRY'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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