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İzmir merkezli 32 ilde DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 32 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 31’i tutuklandı. Örgütün finansmanına yönelik soruşturmada, 59 kişi savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 14 şüpheliden 6’sının yurt dışında olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 17:52 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 17:52
İzmir merkezli 32 ilde DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı

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İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 100 şüpheliden 31'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 100'ü yakalanarak İl Jandarma Komutanlığında sorgulandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 59'u savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 41 kişiden 31'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firari 14 zanlıdan 6'sının yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 3 Aralık'ta 32 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 100 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir merkezli terör operasyonu (Fotoğraf: AA)İzmir merkezli terör operasyonu (Fotoğraf: AA)

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'E DEV OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın finansmanın yönelik soruşturmada 114 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 3 Aralık'ta 32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ise 100 kişi gözaltına alınmıştı.

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